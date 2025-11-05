El Ayuntamiento de Oviedo ingresará 9,2 millones más en impuestos y tasas en 2026, hasta los 167 millones Aumentará especialmente la recaudación por la viñeta, la plusvalía, la recogida de vehículos y las multas

El Ayuntamiento de Oviedo recaudará 9,2 millones de euros más el próximo año en impuestos directos e indirectos y en tasas, según el proyecto de presupuestos municipales que se aprobará inicialmente en el Pleno en noviembre, previsiblemente el martes 18. De los 280,2 millones de euros de ingresos, unos 10 más que en el presente ejercicio, esas tres citadas vías representan 167,4 millones de euros: 109,4 de impuestos directos, 10,2 de indirectos y 47,7 de tasas.

Entre otras procedencias, el Consistorio prevé recaudar casi medio millón de euros más por la viñeta (de 10,8 millones a 11,3); unos 2,5 millones más por la plusvalía (de 4,5 a 6,9); 452.000 más por la tasa de recogida de vehículos (de los 320.000 euros a los 772.000); y 500.000 euros más por los servicios deportivos (de 900.000 a 1,4 millones). A esto se suman otros 2 millones de euros más en multas por infracciones de la ordenanza de circulación (de 4,5 a 6,5). Bajan en cambio, en las previsiones, otras recaudaciones por impuestos como el IBI, de 76,3 millones a 75,7.

El aumento de la recaudación se destinará a sufragar grandes gastos como los de personal, que ascienden a 74,9 millones de euros, un 1,62% más, o los 1,02 millones más para las retribuciones de los planes de empleo. Así mismo, entre los incrementos, la memoria del proyecto destaca la ampliación de los costes de los contratos de mantenimiento del Palacio de Congresos y el Auditorio, el de recogida de animales, la limpieza viaria o el contrato de desbroces. También las inversiones previstas, que se llevarán dentro de estas cuentas 33 millones de euros. Entre lo más cuantioso, las nuevas pistas de atletismo de Prados de la Fuente, los carriles bici de Cerdeño a La Corredoria o la senda del río Nora, la rehabilitación del entorno residencial de Ventanielles y Guillén Lafuerza o la digitalización del canal del Aramo.

Una semana después de su aprobación en la junta de gobierno local, y tras la presentación a la oposición este lunes, las críticas al documento continuaron este miércoles. En concreto de la edil socialista Marisa Ponga, que denunció la consolidación de «recortes en materia social e igualdad y la falta de compromiso del PP». Detalló que las cuentas recogen 39.000 euros menos en transferencias corrientes en materia social respecto al ejercicio anterior, lo que «demuestra que los lemas del PP de no dejar a nadie atrás o del apoyo al tercer sector son pura propaganda, porque los números dicen justo lo contrario». En total, calcula unos 400.000 euros menos en programas de asistencia social.

El área de Políticas Sociales se lleva 13,8 millones, «de los que 5,2 corresponden a las obras del Centro Social Integrado en la plaza del Lago Enol. Descontada esta obra, la cuantía para políticas sociales queda en 8,6». Con esto, añadió, el gobierno local «no refuerza la Atención Social Primaria, la incorporación social y el apoyo a la iniciativa o la igualdad».