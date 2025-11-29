El Ayuntamiento de Oviedo inicia la cuenta atrás de un mes para implantar la Zona de Bajas Emisiones

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Oviedo es uno de los proyectos urbanos más relevantes de los últimos años en ... la capital asturiana, tanto por su dimensión normativa como por su impacto en la movilidad diaria de residentes, empresas y servicios urbanos. Dentro de un mes, el próximo 1 de enero, se pondrá en marcha con el veto, salvo excepciones, al tráfico más contaminante en su anillo interior, una zona que abarca el Oviedo Antiguo y las calles del centro comprendidas entre el Campo San Francisco y Campomanes; y la promesa de una implantación «lo menos traumática posible» por parte del Ayuntamiento, dirigido por el Partido Popular. Es decir, aquellos vehículos de diésel anteriores a 2006 y los de gasolina previos al 1 de enero de 2001 no podrán entrar y ocurrirá lo mismo en 2028 con el anillo exterior.

Su puesta en marcha deriva directamente de la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer medidas de reducción de emisiones vehiculares. Un instrumento regulador y un elemento de transición hacia un modelo de movilidad más sostenible, apoyado por financiación europea a través del Programa Next Generation EU, que el Consistorio debe implementar por 'obligación', si bien el gobierno local ya ha dejado claro que se tratará de afectar lo menos posible al ciudadano.

Ahora bien, hay varias excepciones. La norma distingue de forma explícita entre vehículos con libre acceso y aquellos sometidos a regulaciones específicas, de cuyo control se encargará una red formada por más de 450 dispositivos, entre cámaras, sensores y paneles, cuya implantación se encuentra ya en los compases finales y que se probarán en diciembre. Todos los vehículos que se salgan de ahí y accedan sin cumplir con los parámetros establecidos estarían cometiendo una infracción tipificada como grave.

El grupo de vehículos que no requiere autorización municipal —la categoría C dentro del régimen de excepciones— incluye los vehículos de residentes empadronados cuyo coche figura en la DGT como propio o habitual, los vehículos históricos con acreditación estatal y los vehículos adaptados para servicios singulares cuyo uso especial está reconocido administrativamente. En estos casos, la autorización se produce de forma automática y su vigencia puede llegar a ser prolongada, como ocurre con los residentes, cuyo permiso se renueva cada cinco años.

Un caso particular dentro de esta categoría es el de los vehículos de clientes de aparcamientos públicos, que pueden acceder a la ZBE sin autorización previa siempre que entren al aparcamiento en un plazo máximo de 15 minutos. El segundo gran bloque lo componen los vehículos que sí necesitan autorización expresa para acceder, circular y estacionar. A diferencia de la categoría automática, aquí el Ayuntamiento solicita acreditar de forma individual la necesidad concreta del acceso, lo que permite ajustar mejor la gestión del tráfico y limitar los abusos. Esta categoría es heterogénea e incluye situaciones tan diversas como residentes que conducen un vehículo de leasing o renting, transportistas sin distintivo ambiental con actividad previa al 1 de enero de 2026, personal de la administración, empresas concesionarias de servicios públicos o casos de transporte a personas dependientes. Cada subgrupo tiene requisitos específicos, vigencias limitadas y procedimientos diferenciados, lo que obliga a usuarios y entidades a documentar la necesidad real de acceso.

Dependencia y autónomos

Por poner dos ejemplos, en cuanto a la movilidad vinculada a la dependencia, el Ayuntamiento permitirá registrar accesos incluso después de haberse producido; por otro lado, en cuanto a la actividad profesional o comercial, se entregarán autorizaciones temporalmente acotadas, si bien en el caso de los vehículos sin distintivo ambiental sólo podrán extenderse hasta 2031, que es la fecha horizonte de transición definitiva hacia un parque de vehículos menos contaminante.

El tercer grupo lo conforman los vehículos que pueden acceder y circular, pero a los que no se les reconoce el derecho automático de estacionamiento en vía pública. Este modelo intermedio afecta principalmente a propietarios o arrendatarios de garajes, a vehículos vinculados a obras y a aquellos que se desplazan a talleres de reparación y su función, tal y como viene recogido en la ordenanza municipal, que será aprobada de forma definitiva junto al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Oviedo en el Pleno de la próxima semana, es equilibrar la necesidad de acceso con la preservación del espacio público, especialmente en zonas de alta densidad urbana.

¿Será obligatorio llevar etiqueta? No. El Ayuntamiento deja claro que la identificación de los vehículos se realizará de manera automática a través de los lectores de matrícula que estarán instalados en las zonas de acceso al anillo interior de la Zona de Bajas Emisiones. Eso sí, esto cambia en función de cada ciudad y cada comunidad, por lo que es recomendable tenerla colocada en la parte inferior derecha del parabrisas para evitar multas en otras capitales como podrían ser las ciudades de Madrid o Barcelona.

Revisiones periódicas

El equipo de gobierno local, durante la fase previa de aportaciones de los grupos municipales a la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones, ya anticipó que el proyecto deberá revisarse, al menos, a los tres años de su establecimiento y, posteriormente, como mínimo, cada cuatro años, con el fin de garantizar que se están alcanzando los objetivos planteados. Es decir, la primera revisión deberá abordarse en el año 2028, momento en que está prevista la entrada en vigor del segundo calendario de restricciones en el anillo exterior.

A partir de ahí, una vez lleguen los resultados de los informes de seguimiento del proyecto, y en el caso de no cumplirse los objetivos ambientales, el Consistorio adelantó que se promoverán las modificaciones normativas y estratégicas necesarias para adecuarlas a estos. Trámites que no podrán realizarse mediante decretos firmados por el alcalde.