Un hombre se desplaza en patinete por El Antiguo. Pablo Nosti

El Ayuntamiento de Oviedo inicia la cuenta atrás de un mes para implantar la Zona de Bajas Emisiones

El equipo de gobierno ultima la tramitación y realizará en diciembre las pruebas de implantación de los nuevos sistemas de control de acceso al centro y El Antiguo

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:10

Comenta

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Oviedo es uno de los proyectos urbanos más relevantes de los últimos años en ... la capital asturiana, tanto por su dimensión normativa como por su impacto en la movilidad diaria de residentes, empresas y servicios urbanos. Dentro de un mes, el próximo 1 de enero, se pondrá en marcha con el veto, salvo excepciones, al tráfico más contaminante en su anillo interior, una zona que abarca el Oviedo Antiguo y las calles del centro comprendidas entre el Campo San Francisco y Campomanes; y la promesa de una implantación «lo menos traumática posible» por parte del Ayuntamiento, dirigido por el Partido Popular. Es decir, aquellos vehículos de diésel anteriores a 2006 y los de gasolina previos al 1 de enero de 2001 no podrán entrar y ocurrirá lo mismo en 2028 con el anillo exterior.

