El Ayuntamiento de Oviedo lanzará en enero su parte del proyecto de reforma de la glorieta de Luis Oliver

El Ayuntamiento de Oviedo y el Principado suscribieron un convenio en 2022 por el que se comprometían a llevar a cabo una reordenación ... profunda del tráfico en el entorno de la glorieta de Luis Oliver en términos similares: en dos fases y cada una de ellas dependiente de una administración. El Ejecutivo regional, que ya ha dado cumplimiento a su parte del trato con el inicio de las obras a mediados de octubre, se encarga de crear un ramal de acceso directo desde la AS-II hacia Ciudad Naranco; el Consistorio, para terminar de descongestionar la rotonda, deberá hacer lo propio mediante la construcción de un vial de giro, también directo, desde la calle Ernesto Winter Blanco en sentido descendente hacia Jesús Sáenz de Miera. Cada administración debe sufragar su parte de los trabajos y el objetivo común, aliviar de una vez por todas los problemas de tráfico en esa entrada de la ciudad. Mientras la Consejería de Movilidad ya lleva a cabo su intervención, que suma cerca de un mes ocasionando atascos en las horas puntas –es común ver coches parados tratando de acceder a Oviedo por la AS-II casi hasta la altura de La Corredoria en momentos concretos–, el Consistorio lanzará, tal y como ha podido averiguar EL COMERCIO, el proyecto de ejecución de la obra que tiene comprometida a lo largo del mes de enero.

Hasta la fecha, de lo que se está encargando el equipo de gobierno local del PP, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, es de gestionar el tráfico en la glorieta mediante efectivos de la Policía Local, una competencia municipal a pesar de que se trata de una obra del Principado. El vial de acceso a Ciudad Naranco por Ernesto Winter Blanco lleva cortado desde el 14 de octubre y el Ayuntamiento ha estado solicitando la «paciencia» y comprensión de los vecinos ante los problemas de tráfico que se han venido generando, pues se trata de una intervención que, a la larga, será positiva para la movilidad en la capital asturiana.

Dicha actuación cuenta con un presupuesto de unos cuatro millones de euros y se prolongará durante dieciocho meses, siempre y cuando no aparezcan complicaciones por el camino. De presentarla se encargó hace poco más de un mes el presidente regional, Adrián Barbón, el mismo día que se firmó el acta de inicio de las obras. Allí, se felicitó por saldar una «deuda histórica» del Gobierno autonómico con Oviedo.

La obra

Es una actuación compleja. Esta nueva conexión directa se materializará a través de un paso inferior bajo las vías del tren que se va a construir de manera exterior in situ que luego se hincará bajo la playa de vías –algo similar a lo que ocurrió con la ampliación del paso bajo el puente de Nicolás Soria–. Para ello, se creará un parque de fabricación en el propio lugar y en él se construirá la dovela y los muros de reacción. Sobre estos se apoyarán unos gatos que van a ir empujando la estructura. Además, mientras se produce el avance, desde el interior se irán realizando las pertinentes excavaciones.

Por eso ha sido necesario el corte del carril de acceso al barrio, indispensable para dejar espacio a la creación de dicho parque de fabricación y para el tránsito de los vehículos propios de la obra. Al final, una vez que el Ayuntamiento realice también su proyecto, dos nuevos ramales de giro directo, uno de acceso y otro de salida de Ciudad Naranco, lo que minimizará previsiblemente el tráfico interno en la glorieta de Luis Oliver, una de las que más tráfico soportan cada día de la ciudad.

Lo que no evitará este proyecto a dos bandas serán las discrepancias entre Ayuntamiento y Principado sobre la idoneidad de la Ronda Norte. Los segundos ya han dejado claro que la infraestructura no es una prioridad para el PSOE asturiano.