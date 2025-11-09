El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La calle Jesús Sáenz de Miera, desde la glorieta de Luis Oliver, en la que se centrará la intervención municipal. Mario Rojas

El Ayuntamiento de Oviedo lanzará en enero su parte del proyecto de reforma de la glorieta de Luis Oliver

El Consistorio construirá el ramal descendente desde Ciudad Naranco a Jesús Sáenz de Miera que se sumará al vial de acceso al barrio en el que trabaja el Principado

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:48

Comenta

El Ayuntamiento de Oviedo y el Principado suscribieron un convenio en 2022 por el que se comprometían a llevar a cabo una reordenación ... profunda del tráfico en el entorno de la glorieta de Luis Oliver en términos similares: en dos fases y cada una de ellas dependiente de una administración. El Ejecutivo regional, que ya ha dado cumplimiento a su parte del trato con el inicio de las obras a mediados de octubre, se encarga de crear un ramal de acceso directo desde la AS-II hacia Ciudad Naranco; el Consistorio, para terminar de descongestionar la rotonda, deberá hacer lo propio mediante la construcción de un vial de giro, también directo, desde la calle Ernesto Winter Blanco en sentido descendente hacia Jesús Sáenz de Miera. Cada administración debe sufragar su parte de los trabajos y el objetivo común, aliviar de una vez por todas los problemas de tráfico en esa entrada de la ciudad. Mientras la Consejería de Movilidad ya lleva a cabo su intervención, que suma cerca de un mes ocasionando atascos en las horas puntas –es común ver coches parados tratando de acceder a Oviedo por la AS-II casi hasta la altura de La Corredoria en momentos concretos–, el Consistorio lanzará, tal y como ha podido averiguar EL COMERCIO, el proyecto de ejecución de la obra que tiene comprometida a lo largo del mes de enero.

