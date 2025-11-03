El Ayuntamiento de Oviedo revisa la acústica del Palacio de los Deportes, pero descarta nuevas obras El concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, admite que se están llevando a cabo mejoras en la megafonía del pabellón tras las quejas de la Concejalía de Deportes

Alberto Arce y Susana Neira Oviedo Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:33

26,09 millones de euros. Ese fue el precio final de la rehabilitación integral del Palacio de los Deportes de Oviedo. Del total, 5,18 millones (más IVA) lo fueron de sobrecoste motivado por las obras necesarias para dar cumplimiento a la intención del gobierno local del PP de dedicar el pabellón para la celebración de eventos de todo tipo, sobre todo conciertos, con obras como la instalación de un falso techo para mejorar la acústica. No obstante, los usuarios habituales del pabellón de Ildefonso Sánchez del Río han venido quejándose de que esto último no ha mejorado. El concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, reconoció este lunes que «esto se está revisando». ¿El qué? «La megafonía y los sistemas de acústica del Palacio de los Deportes» para llevar a cabo la pertinente mejora.

Ahora bien, el concejal popular quiso dejar claro que ello no supondrá la realización de obras adicionales a la costosa rehabilitación ya efectuada –la gran obra de la administración Canteli en Oviedo y una de las de mayor envergadura de las últimas décadas en la capital asturiana–. «En principio, no tenemos ninguna noticia cierta que nos haga pensar que debamos llevar a cabo ninguna obra de readecuación del palacio, con independencia de que mejoremos los sistemas que puede haber de megafonía», sentenció Cuesta.

El tema no es nuevo. Los problemas de acústica han venido acompañando al Palacio de los Deportes desde su inauguración –la estructura es propicia– y parece que no han terminado de mejorar. Han venido dando de qué hablar dentro y fuera de la Casa Consistorial a lo largo de los últimos dos meses. La propia concejala de Deportes, Conchita Méndez, desveló a finales de septiembre que ya había puesto el asunto de los problemas de acústica en conocimiento de la Concejalía de Infraestructuras a través de un correo electrónico.

De hecho, durante el acto de la Semana Europea del Deporte, el Consistorio se vio obligado a cancelar las intervenciones de los embajadores, admitió Méndez en respuesta a una pregunta de Gaspar Llamazares (IU-Convocatoria por Oviedo).

El propio Nacho Cuesta también confirmó a principios de octubre que el Ayuntamiento se encontraba en comunicación con la empresa ante los referidos problemas acústicos. Ante esto, las fuentes consultadas por este diario afirmaron después que dicha comunicación se ha venido llevando a cabo y que, hasta ahora, lo que se ha hecho ha sido modificar la ecualización de los nuevos sistemas de sonido.