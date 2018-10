El Ayuntamiento de Oviedo solo ejecutó obras por 3,2 millones de euros hasta octubre Descontado el pago del Calatrava, la realización de inversiones apenas llega al 8%, nueve puntos menos que el año pasado en las mismas fechas GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Jueves, 1 noviembre 2018, 03:08

A este ritmo, el Ayuntamiento de Oviedo va a destrozar la carrera de más de un politólogo. La literatura científica es clara: los gobiernos locales tienden a incrementar la deuda y aumentar el gasto en los meses previos a las elecciones. Oviedo, no; Oviedo hace justo lo contrario. El Ayuntamiento tan solo ha ejecutado obras por poco más de tres millones de euros (3,2) en los nueve primeros meses del año. La cifra se oculta en el informe del estado de ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre. Se oculta, porque aunque en la contabilidad figura que la administración local ha reconocido obligaciones en el capítulo 6, el de inversiones, por 20,5 millones de los 61,5 presupuestados, obvia que 17 de ellos corresponden al pago de la sentencia del Calatrava. Restado su impacto tanto presupuestario como entre los pagos realizados, la ejecución de inversiones apenas alcanza el 8%.

El dato empeora con mucho el del año pasado a estas alturas, cuando el Consistorio había reconocido obligaciones por 5 millones de los 29,5 presupuestados, un 17% y anticipa un bajísimo grado de realización para todo el ejercicio. La aprobación inicial del presupuesto en déficit, la sentencia del Calatrava y los meses perdidos en las necesarias modificaciones presupuestarias dejaron las cuentas bloqueadas casi hasta junio con efectos que parecen notarse en la ejecución del gasto.

Lo malo es que el equipo de gobierno incluyó en las cuentas de este año un préstamo por importe de casi 30 millones de euros con el objeto de garantizar la financiación de las obras desde el primer momento. De ese préstamos se han dispuesto ya 23,5 millones largos de euros, la mayoría para el pago de la sentencia del Calatrava; lo que ha obligado a financiar las obras con cargo al remanente de tesorería con todas sus limitaciones.

Recortes

De hecho, el equipo de gobierno recortó la semana pasada -por lo tanto no sale en el informe de ejecución presupuestaria a 30 de diciembre- inversiones por 22 millones largo de euros de un ajuste de casi 25 millones de euros para cumplir con la regla de gasto y el plan económico financiero. El ajuste se hizo a través de un acuerdo de no disposición de gasto, por lo que se seguirán manteniendo en el presupuesto aunque no se podrán ejecutar.

La lista de actuaciones prometidas en las cuentas de este año y borradas es larga. Van desde el contrato de renovación del alumbrado público por 4 millones de euros, las obras de mejora del Palacio de los Deportes, el medio millón prometido para el equipamiento que debía sustituir al spa de Ciudad Naranco, el polideportivo de Trubia a las mejoras por casi 400.000 euros comprometidas para el campo del Real Juvencia.

También hay buenas noticias. La recaudación de la plusvalía parece haber superado la crisis generada por la sentencia que anuló la regulación del impuesto. El Ayuntamiento presupuestó ingresos por 9 millones y, hasta octubre, había recaudado la mitad. Otros 1,5 millones estaban pendientes de ingreso, presumiblemente por los recursos de los contribuyentes.