«El Ayuntamiento pertenece a la ciudadanía y no a los políticos» 'Cuqui' Ormazábal, en el Centro Social de Otero. / HUGO ÁLVAREZ 'Cuqui' Ormazábal es presidenta del grupo de danza folclórica 'Trasgu' que, junto a la asociación de vecinos de San Lázaro, se manifestarán hasta conseguir el local que necesitan para sus actividades ALBERTO ARCE OVIEDO. Lunes, 16 julio 2018, 02:28

María de la Cruz, 'Cuqui', Ormazábal lleva 37 años participando en algunas de las agrupaciones vecinales más notorias de la ciudad de Oviedo; la Asociación de Vecinos de San Lázaro da buena cuenta de ello. De esas casi cuatro décadas, los últimos 35 ha combinado y complementado esta labor con una de sus grandes pasiones: la danza tradicional asturiana. En 1983 aparecía el grupo 'Trasgu', del que es presidenta -también es secretaria de la citada asociación- «con todo el orgullo de mi corazón», y desde hace 10 años su lugar de reunión y ensayo era el sótano de la biblioteca de San Lázaro. Actualmente, las casi cien personas que disfrutaban de las actividades que organizaban la asociación y el grupo han quedado «desahuciadas».

-¿Alguna novedad, Cuqui?

-Estos políticos nuestros están sordos, pero tienen que escucharnos porque su sueldo depende de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, y no solo de los que les ríen las gracias. La verdad es que no, llevamos meses solicitando locales de ensayo, que los hay (y muchos, en esta zona) y entrevistas a través de distintos medios municipales como el Portal del Ciudadano, pero nadie nos hace caso. Nos hemos reunido hasta en tres ocasiones con la concejala de Educación Mercedes González, que nos prometió que «nadie se movería de ese local hasta que existiese una alternativa» y nos dijo que «en ese sentido, por encima de su palabra no había ninguna otra». En el barrio hay cinco locales vacíos o infrautilizados en los que podríamos estar perfectamente, y así los hemos propuesto como alternativa. Pero lo cierto es que ya llevamos varias semanas sin espacio y sin poder practicar.

-¿Por eso bailasteis el pasado jueves en la plaza del Ayuntamiento?

-Por supuesto. No vamos a dejar de manifestarnos hasta que alguien nos de una solución razonable. Llevamos 35 años defendiendo el nombre de la ciudad por todos los lugares que uno se pueda imaginar y ganando concursos, y no nos pueden hacer esto ahora por capricho. Todos estos trofeos no se ganan solos, y todos ellos llevan el nombre de Oviedo. Bailaremos delante de los políticos si hace falta. Además, el próximo día 22 de julio tenemos una actuación y necesitamos ensayar.

-¿Qué motivos puede tener el tripartito para echaros de un local en el que lleváis diez años?

-Yo creo que es por pura cabezonería. No hay otra explicación. Hace un año y medio recibimos la primera carta en la que se nos pedía que abandonásemos el espacio porque iba a comenzar a utilizarse para otros fines más apropiados. La misma directora de bibliotecas que estaba por aquel entonces me dijo: «Yo soy muy persistente y suelo salirme con la mía». No quieren que estemos allí, es lo que creo. El Ayuntamiento está desahuciando a cien personas que nunca habían molestado a nadie y que, además, podrían compartir el espacio con quien fuese si ese tuviese que ser el caso; cien personas que nunca tuvieron ningún problema en cederlo para otras actividades ni para organizarse de la manera que fuese para que todos saliesen ganando. La Asociación de Vecinos de San Lázaro ofrecía talleres de yoga y de pilates, y nosotros lo utilizábamos como local de ensayo. Ahora estamos parados.

-No duda usted en hablar de desahucio.

-«No se desalojará a unos en beneficio de otros» era uno de los eslóganes de la pasada campaña electoral, pero ha quedado claro que era todo una mentira... A nosotros nos están desahuciando; nos están privando de nuestro derecho a organizarnos por nuestra propia cuenta para poder ofrecer a los vecinos de la zona una serie de actividades sanas, divertidas y asequibles.

-¿Confía en que se ofrezcan soluciones a corto plazo?

-Sinceramente, no. Si el tripartito quisiera ofrecer soluciones pronto a nuestro problema, se habrían dirigido a nosotros el día del pleno cuando estábamos todos allí.

-¿Qué alternativas quedan?

-Seguir dando guerra mientras podamos. Uno de nuestros problemas es que se acerca el período de vacaciones y eso puede hacer que se enfríen un poco las cosas, pero en cuanto pase agosto, si es que aún no tenemos nada, estaremos todos allí delante del Ayuntamiento bailando o haciendo lo que haga falta. Yo no puedo deshacer el grupo, que tiene ya una solera, porque a los políticos no les apetezca darme un local. Por las redes sociales también nos reivindicamos , aunque Somos nos haya bloqueado en Facebook.

-Los responsables políticos de la ciudad de Oviedo se han preocupado de difundir la cultura asturiana a través de mercados tradicionales y programas en defensa de la asturianía como el Folclore en la Calle, por ejemplo, ¿os sentís al margen?

-Nosotros promovemos lo asturiano allá donde vamos. Lo que hacemos es una muestra indudable de la tradición asturiana y de su cultura popular.

-¿Algún mensaje?

-El Ayuntamiento de Oviedo pertenece a la ciudadanía y no a los políticos, lo pagamos con nuestros impuestos. Dentro de diez meses habrá elecciones y estoy segura de que cada uno pagará por las cosas que no haya hecho como es debido. Esperamos que cambien de opinión cuanto antes y decidan responder a nuestras demandas.