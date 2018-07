El Ayuntamiento planea mejorar los accesos al campo de rugby y su integración en el Pura Tomás El alcalde, Wenceslao López, la vicealcaldesa, Ana Taboada, y la edil de Patrimonio, Cristina Pontón, sobre el rectángulo de juego. / LORENZANA Las obras de drenaje del terreno de juego que permitirán al Real Oviedo competir durante el invierno están a punto de finalizar JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Miércoles, 1 agosto 2018, 02:21

El alcalde, Wenceslao López, desveló ayer los planes de futuro para las instalaciones deportivas del Naranco una vez se efectúe el cambio de titularidad y los terrenos de juego pasen a ser propiedad municipal en vez de autonómica. Lo hizo en una visita a las obras del drenaje del perímetro del campo en el que se desempeña el Real Oviedo Rugby y con las que se espera que, durante esta temporada, no se repitan las embarradas escenas de la pasada en las que el 'XV del Oso' acabó por perder la categoría, en gran medida, por el lamentable estado del predio.

Junto a Ana Taboada y Cristina Pontón, López incidió en que en el futuro traspaso de la propiedad también estará incluido el campo de fútbol del CD Vallobín, ubicado en la instalación aneja, así como la pista polideportiva y el aparcamiento. «El objetivo es incorporarlo a un espacio de esparcimiento conectado con el parque Pura Tomás y hacerlo más accesible el complejo polideportivo», explicó el alcalde que recalcó, asimismo, que la prioridad de uso será para el club de rugby.

Drenaje: se ha actuado sobre el perímetro del campo para permitir el desagüe de las torrentías que bajan del monte cuando llueve. Césped sintético: se estima en 500.000 euros de presupuesto y se pretende que se financie al 50% entre Ayuntamiento y Principado. Accesos: para un futuro quedará contectar las instalaciones deportivas con el parque Pura Tomás. Antes, las chicas necesitan vestuario.

En una segunda fase para las mejoras, en paralelo al proceso de reversión del complejo, será la firma de un convenio, previsto para 2019, con el que Ayuntamiento y Consejería de Deportes financien al 50% la sustitución del césped natural por otro artificial. El regidor calculó en 500.000 euros el montante del nuevo tapete que, además, deberá cumplir con las estrictas normas de homologación de la Federación Española de Rugby para superficies sintéticas.

Las futuras intervenciones, añadió López, se implementarán «en más fases» y en las que está previsto se habilite un vestuario femenino hasta la fecha inexistente. El deporte oval es uno de los pocos en los que niños juegan juntos hasta los 16 años y desde hace unas temporadas el Real Oviedo Rugby pone en liza a un equipo senior femenino que no tiene un vestidor propio para cambiarse. Por último, el socialista avanzó que colaboraremos con la directiva tratando de dar soluciones a otros problemas como encontrar un espacio de entrenamiento para que este no se machaque y se use solo en competición».

Carlos Villar, directivo del club, explicó acerca del drenaje que «nos habían prometido hacer obras para eliminar las inundaciones y esperamos que funcione». Con un crecimiento anual de un 20% en su escuela, el Real Oviedo Rugby cuenta en la actualidad con 300 jugadores.