El Ayuntamiento prorroga el contrato de Modernización con Asac Comunicaciones hasta 2020

Hubo meses de cierta incertidumbre, pero el equipo de gobierno ha decidido prorrogar por un año más el contrato de Modernización -oficialmente de gestión, administración y evolución de los servicios tecnológicos, con Asac Comunicaciones- y por importe de hasta casi 3,4 millones de euros. Hasta, porque una parte de los gastos incluidos en el contrato es variable. Es el caso de los 325.000 euros para mejoras no previstas o los hasta 121.000 euros muy chocantes por copias impresas en papel dentro de un contrato con el que se pretendía implantar en el Ayuntamiento la administración electrónica.

Las dudas sobre la conveniencia o no de prorrogar el contrato vienen de lejos. Hubo quejas de los jefes de servicio al alcalde por el funcionamiento e insuficiencia de FirmaDoc, la herramienta de expediente digital implantada por Asac Comunicaciones, pero también pesaba la sobra de la sospecha sobre un contrato adjudicado a una empresa implicada en el 'caso Renedo'. Además, el pliego se halla salpicado por la posible falsedad y prevaricación en la que habrían incurrido el jefe de gabinete de los dos anteriores alcaldes populares y el responsable del contrato para contratar a dedo periodistas para la web municipal a través de Asac, en unos hechos que serán enjuiciados a partir del próximo mes de marzo.

Lo cierto es que en el expediente no consta un solo motivo objetivo para no prorrogar el contrato ni la denuncia previa que requeriría el trámite. Lo cierto es que la decisión de prorrogar o no el contrato ha coincidido con el relevo en el área de Modernización y con el equipo de gobierno en otras cosas. Lo cierto es que, hasta la llegada de Asac, el expediente de lo que entonces se llamaba comisión de Informática pesaba tanto en papel, que se llevaba en una carretilla.