El Ayuntamiento regulará las viviendas turísticas en el Oviedo Antiguo en 2019 Imagen de la calle Cimadevilla en pleno casco histórico de la ciudad justo antes del arco que da a la plaza de la Constitución. / ALEX PIÑA Urbanismo quiere incluir la concesión de este tipo de licencias dentro del plan de protección para el Casco Histórico CECILIA PÉREZ OVIEDO. Sábado, 24 noviembre 2018, 01:26

La Concejalía de Urbanismo tiene un plan para iniciar la regulación de las viviendas de uso turístico en el Oviedo Antiguo que no es otro que aprovechar la revisión del Plan Especial de Protección del Casco Histórico para encajar la concesión de licencias a este tipo de alojamientos. La futura solución llega a golpe de sentencia, la última del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que desestimó todos los recursos, cuatro en total, que había presentado el Ayuntamiento contra las sentencias dictadas por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo por la prohibición municipal de conceder licencias de viviendas turísticas a aquellas que estén ubicadas en pisos superiores a una primera planta.

El concejal de Urbanismo aseguró que la revisión del Plan Especial de Protección del Casco Histórico «permitirá regular las viviendas turísticas y evitará lo que sucede en otras ciudades del país», señaló Ignacio Fernández del Páramo.

Los planes del Ayuntamiento pasan por licitar, en un período breve de tiempo que no precisaron, el Plan Especial de Protección del Casco Histórico para que esté listo en 2019. Lo harán en paralelo a la revisión del Plan General de Ordenación que regulará la concesión de viviendas de uso turístico para todo el municipio y no solo para la ciudad. «En estos tres últimos años el Ayuntamiento ha regulado las viviendas turísticas como elementos de usos hotelero y así hemos conseguido evitar que este tipo de actividades expulsara a los vecinos de los cascos históricos y ocasionaran graves daños a nivel patrimonial y social como ha sucedido en otras ciudades por no estar regulados», precisó Fernández del Páramo.

Pero la regulación que ha hecho hasta ahora el Ayuntamiento se ha encontrado con la negativa de los tribunales. La normativa municipal sobre la concesión de licencias de pisos turísticos se ampara en el actual Plan General de Ordenación del municipio que solo permite abrir nuevos alojamientos turísticos si están situados en un bajo o en un primer piso, nunca en una planta en altura.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias echó por tierra este argumento en una sentencia que avala a otras cuatro pronunciadas por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Recoge que «al tratarse de un uso residencial que no tiene la consideración de uso terciario-hotelero, no tiene su ubicación restringida a la planta baja y equivalentes que reserva el plan para los establecimientos genuinamente hoteleros», esto es, no pueden ser consideradas alojamientos hoteleros por lo que no se les puede aplicar la restricción que recoge el Plan General de Ordenación.

La Concejalía de Urbanismo acatará la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias porque «no puede ser de otra manera», enfatizó Ignacio Fernández del Páramo, pero a la par anunció que estudiarán las medidas a seguir para «estudiar posibles vías para alegar» esta decisión judicial. Todo dependerá de lo que digan los servicios jurídicos del Ayuntamiento y de la viabilidad que den a esa posible alegación.

Este es el punto de vista que ofreció Ignacio Fernández del Páramo en su papel de concejal porque su visión personal dista bastante de la conformidad con la resolución del TSJA. «A nivel particular me entristece ver cómo se anteponen las posibilidades que pueden tener los usos lucrativos y privados de ciertas actividades frente al interés general y el beneficio de la sociedad en su conjunto, que es lo que debe primar en el urbanismo», concluyó el concejal.

Los vecinos

En este contexto también se enmarca la petición de la asociación vecinal de Oviedo Redondo de regularizar a nivel municipal la concesión de licencias a viviendas turísticas en la zona de El Antiguo. A través de un comunicado aseguraron que la proliferación de este tipo de alojamientos está derivando en casos de acoso inmobiliario por parte de corporaciones o sociedades de inversión para que los inquilinos de inmuebles que ahora están dedicados a pisos turísticos o que lo pretenden ser abandonen sus hogares, denunció Oviedo Redondo. Para paliar esta situación ofrecieron al Ayuntamiento una serie de medidas que pasarían por la creación de una ordenanza específica, la elaboración de un censo de viviendas turísticas, la creación de un observatorio con participación de las asociaciones vecinales y una mayor implicación entre las administraciones.

La petición vecinal tuvo réplica por parte de la recién creada Asociación Asturiana de Titulares de Viviendas de Uso Turístico, cuyo presidente, el abogado Manuel Herminio García, defendió que los propietarios de viviendas turísticas en el Oviedo Antiguo «son personas que están invirtiendo en viviendas de su titularidad, para ponerlas legalmente a disposición de terceros, en una parte de la ciudad que sufre un abandono endémico».