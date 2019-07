A bailar en el Bombé Catalina Iglesias y César Cabeza en pleno pasodoble. El Campo acogerá todos los jueves de verano esta actividadLa Banda de Música Ciudad de Oviedo anima los primeros pasos de baile con pasodobles y boleros CECILIA PÉREZ OVIEDO. Viernes, 5 julio 2019, 05:50

Un repertorio conocido pero no por ello menos esperado. Los tradicionales Bailes del Bombé arrancaron ayer en el Campo de San Francisco con los incondicionales de pasadas ediciones.

La Banda de Música Ciudad de Oviedo tomó la batuta a ritmo de pasodoble. Un 'Francisco Alegre' fue el encargado de abrir el programa a las siete en punto de la tarde. Los primeros en lanzarse a la pista de baile en pleno Campo de San Francisco fueron César Cabeza y Catalina Iglesias. A sus 81 y 80 años llevan 57 de casados. «Nosotros somos de los antiguos. Venimos al Bombé todos los años, desde que hay baile aquí», confesaron.

Una tradición que han hecho extensiva a otros miembros de la familia. José Luis Cabeza es el hermano de César. Tampoco perdona los bailes de verano en el Bombé. A sus 84 años asegura que «somos unos chavales». Argumento de fuerza que comparte su compañera de baile Elena Martínez. «Aquí nos venimos a distraer, a pasarlo bien y a estar contentos porque quedarte en casa solo sirve para darle vueltas a la cabeza».

Bailes para todos los gustos

Bailes en pareja pero también individuales. «Yo bailo sola porque el sentido del ridículo hace mucho que lo perdí», ironizó Clara García.

La tarde dio para bailes movidos y tranquilos aunque estos últimos no fueron del agrado de Egduno Expósito. Al escuchar los primeros compases de un bolero, este «joven» de 88 años lo dejó claro: «Esto no lo baila ni Dios. Esto es para inútiles, tiene poco ritmo y a mí me gusta la música movida porque esto es para viejos», aseveró rotundo. Sus palabras parece que calaron en la Banda de Música Ciudad de Oviedo porque tras la calma llegó el movimiento de caderas gracias al ritmo de 'La Bamba'.

No todo el mundo que asistió al Bombé bailó, muchos acudieron a sentarse «tranquilamente» a disfrutar de la música. Así lo hicieron las hermanas María y Anita Fernández. «A nosotras nos gusta mucho ver a la gente bailar pero nosotras no bailamos», aseguraron acompañadas de su mascota 'Elia', que tampoco quiso perderse la tarde de danza y música.

Los Bailes del Bombé se celebrarán todos los jueves de verano, hasta el 29 de agosto, a partir de las siete de la tarde. La próxima semana, más.