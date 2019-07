Una baja sin cubrir deja los centros del Naranco y Concinos sin servicio de matrona El centro de salud de Ciudad Naranco. / A. PIÑA «Me han dicho que se cubrirá la semana que viene, pero hay colapso y no me dan cita hasta el 22 de agosto», denuncia una gestante afectada R. AGUDÍN OVIEDO. Jueves, 25 julio 2019, 00:32

Susana, una mujer de 38 años embarazada de veintisiete semanas, acudió el martes al centro de salud de Ciudad Naranco para pedir cita con su matrona. Quería saber los resultados de una prueba de azúcar realizada la semana anterior en La Lila y continuar con los controles. La respuesta fue que «no hay matrona». Una baja médica de la profesional sin cubrir ha dejado sin servicio durante al menos dos semanas este equipamiento, donde pasa consulta los martes y jueves, y el de Concinos, donde atiende el resto de la semana, según informaron fuentes de ambos centros.

En principio, una sustituta pasará consulta «según me han dicho, a partir de la semana que viene», pero se ha producido tal «colapso», explica la paciente, que «no me dan cita hasta el 22 de agosto». «Mi caso puede que no sea urgente, aunque si esa prueba diera positivo lo normal es que me sometieran a una dieta para no afectar al desarrollo del bebé, pero me pregunto qué pasa con las gestantes o madres que sí necesitan la atención de su matrona», expuso la afectada. La situación ha generado malestar, según indica, entre otras usuarias. Estudian acudir esta semana a presentar una queja a la Gerencia del Área IV para agilizar la suplencia y evitar que se repita esa anulación temporal del servicio.

La falta de profesionales, por vacaciones o bajas, se ha convertido en un problema para garantizar la asistencia este verano, aunque en centros más grandes unos médicos se cubren unos a otros. «Aquí por ejemplo faltan tres, pero otros asumen sus cartillas, matrona sin embargo solo hay una», indicaron fuentes del equipamiento del Naranco.

La situación satura las consultas y retrasa las citas. Especialmente en las zonas turísticas de Asturias, donde crece la población en estas fechas y resulta imposible reforzar el servicio por falta de profesionales.