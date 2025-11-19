El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sonsoles Peralta, portavoz de Vox, visitó este miércoles el Palacio de los Deportes. E. C.

«La bandera de España debe ondear ya en el Palacio de los Deportes de Oviedo»

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, insta al equipo de Alfredo Canteli a «cumplir la ley» y terminar con «esta falta de respeto institucional»

P. A.

Oviedo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:37

«La bandera de España debe ondear en el exterior del Palacio de los Deportes y colocarse en el interior en un lugar preferente». La ... portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, se desplazó este miércoles hasta el equipamiento deportivo para advertir «al equipo de gobierno de Alfredo Canteli que debe cumplir la ley», porque la ausencia de la bandera representa, dijo, «un incumplimiento legal y una falta de respeto institucional a uno de los símbolos que definen a España como nación y representan a todos los españoles», lo que debe ser «corregido y subsanado con urgencia». A día de hoy, «las únicas banderas son las de la Ciudad Europea del Deporte».

