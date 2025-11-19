«La bandera de España debe ondear ya en el Palacio de los Deportes de Oviedo»

«La bandera de España debe ondear en el exterior del Palacio de los Deportes y colocarse en el interior en un lugar preferente». La ... portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, se desplazó este miércoles hasta el equipamiento deportivo para advertir «al equipo de gobierno de Alfredo Canteli que debe cumplir la ley», porque la ausencia de la bandera representa, dijo, «un incumplimiento legal y una falta de respeto institucional a uno de los símbolos que definen a España como nación y representan a todos los españoles», lo que debe ser «corregido y subsanado con urgencia». A día de hoy, «las únicas banderas son las de la Ciudad Europea del Deporte».

Posibles irregularidades

Peralta no se quedó ahí. Anunció que desde su grupo municipal va a llevar a la comisión de Urbanismo más de cien preguntas sobre la certificación final de de las obras del Palacio de los Deportes. Ya presentó 30 preguntas sobre posibles irregularidades que no fueron contestadas. El concejal, Nacho Cuesta, negó la existencia de irregularidad alguna. «Sin embargo, –continuó Peralta– una vez analizado el expediente, con la obra ya recepcionada, nos hemos encontrado con 1,25 millones de euros sin la debida justificación en unidades de obras».

Ante esta situación, «le damos al PP la oportunidad de demostrar la trasparencia de la que alardea, y les instamos a responder a las más de 100 preguntas para poder justificar debidamente el mas de un millón de euros. No podemos olvidar que las obras del Palacio de los Deportes nos han costado 26 millones de euros, 7,9 millones de euros más de lo previsto, pagados gracias a los impuestos que pagamos todos los ovetenses», concluyó.