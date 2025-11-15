«La base de lo que hago es buscar el lado oscuro de las personas»

Rafael Francés Oviedo Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:55 Comenta Compartir

ArteOviedo cierra hoy sus puertas tras cuatro días de intensas actividades y exposiciones en torno al arte contemporáneo en un edición marcada por las actividades formativas con los más jóvenes, la fusión de escultura y pintura con la literatura y la entrega de galardones como han sido la beca de Caja Rural dotada con 1.000 euros para el artista Iyán Castaño , de 29 años. Además, el artista langreano Pablo I. Prada consiguió que el Ayuntamiento comprara una de las piezas de su colección 'El largo camino hacia el norte' que presenta ZOOH Micro-Gallery. «Una colección de más de 30 piezas en las que muestro un concepto propio en el que reflejo la búsqueda de mí mismo y hacia dónde me dirijo», según explicó el autor.

Esta colección vital tiene que ver con que « viví en Madrid y Londres aunque no es un regreso a Asturias y más una búsqueda de lo que fui y lo que soy. Ahora que soy padre he notado cómo mi hija me obligó a volver a jugar y volver hacia la niñez. Y creo que por ahí van los tiros», aseguró Pablo I. Prada. Y añadió: «Es un proyecto vital al que llevo tres años dándole vueltas y voy mezclando actividades y vida de manera que lo voy recuperando y dándole forma en varias fases».

El pintor desgranó sobre su obra que «la base de lo que hago es el lado oscuro de las personas, nuestros demonios, y voy representando nuevos demonios que voy encontrando en cada viaje. No busco desagradar para llamar la atención y aunque mis pinturas puedan parecer agresivas, cuando se ven más tiempo no son tan agresivas, ni mucho menos».

