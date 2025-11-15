El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pablo I. Prada, junto a sus obras en la plaza de Trascorrales. Alex Piña
Arte en Oviedo

«La base de lo que hago es buscar el lado oscuro de las personas»

ArteOviedo cierra hoy sus puertas tras cuatro días en Trascorrales con obras de importantes artistas como el langreano Pablo I. Prada

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:55

Comenta

ArteOviedo cierra hoy sus puertas tras cuatro días de intensas actividades y exposiciones en torno al arte contemporáneo en un edición marcada por las actividades formativas con los más jóvenes, la fusión de escultura y pintura con la literatura y la entrega de galardones como han sido la beca de Caja Rural dotada con 1.000 euros para el artista Iyán Castaño , de 29 años. Además, el artista langreano Pablo I. Prada consiguió que el Ayuntamiento comprara una de las piezas de su colección 'El largo camino hacia el norte' que presenta ZOOH Micro-Gallery. «Una colección de más de 30 piezas en las que muestro un concepto propio en el que reflejo la búsqueda de mí mismo y hacia dónde me dirijo», según explicó el autor.

Esta colección vital tiene que ver con que « viví en Madrid y Londres aunque no es un regreso a Asturias y más una búsqueda de lo que fui y lo que soy. Ahora que soy padre he notado cómo mi hija me obligó a volver a jugar y volver hacia la niñez. Y creo que por ahí van los tiros», aseguró Pablo I. Prada. Y añadió: «Es un proyecto vital al que llevo tres años dándole vueltas y voy mezclando actividades y vida de manera que lo voy recuperando y dándole forma en varias fases».

El pintor desgranó sobre su obra que «la base de lo que hago es el lado oscuro de las personas, nuestros demonios, y voy representando nuevos demonios que voy encontrando en cada viaje. No busco desagradar para llamar la atención y aunque mis pinturas puedan parecer agresivas, cuando se ven más tiempo no son tan agresivas, ni mucho menos».

