La basílica de San Juan urge al Principado la licencia para iniciar las obras Los andamios en la basílica de San Juan. / ALEX PIÑA El párroco advierte que están pagando cuatro mil euros mensuales por el alquiler de los andamios, una «sangría» con los trabajos paralizados ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Viernes, 26 julio 2019, 01:01

Han pasado siete meses desde que saltaron las alarmas en la basílica de San Juan: la cubierta y los elementos ornamentales exteriores del templo, que data de 1915, estaban dañados y con riesgo de caída. El párroco Javier Suárez empezó de inmediato a tramitar todo para arreglar los desperfectos, pero ahora el proceso está parado.

La basílica aún no tiene los permisos por parte del Principado para empezar las obras, el cambio de gobierno en el Principado les está afectando, según cree Suárez. «El Ayuntamiento ya ha enviado toda la documentación al Principado y ahora estamos esperando una respuesta», detalla Suárez, quien aguarda el visto bueno para frenar la «sangría» que están sufriendo. «Pagamos cada mes un arrendamiento de cuatro mil euros por los andamios» según apuntó ayer.

La obtención de todos los permisos es básica para el inicio de la reforma. La basílica es un Bien de Interés Cultural (BIC), está protegida y no se pueden acometer obras en ella sin autorización de la Consejería de Patrimonio: «Hasta que no nos autoricen, no podemos hacer nada».

La obra se prevé larga y costosa. Superará los dos millones de euros. Lo más urgente es asegurar todos los elementos que están en riesgo de caída. Después, el párroco repensará si quita los andamios hasta que empiece la restauración.

Financiación , el gran dilema

Cómo financiar estas obras es uno de los grandes dilemas del párroco. Espera que la Consejería de Cultura les dé alguna subvención. También, contar con la colaboración del Ayuntamiento aunque de buena parte del montante total se tiene que hacer cargo la parroquia.

Suárez está intentando convencer a los feligreses para que aporten su granito de arena y quiere analizar con el consejo de asuntos económicos de la parroquia todas las posibilidades que existen. En su cabeza, de igual forma, está la opción de pedir un crédito a los bancos.