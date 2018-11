Basura y desperdicios a las puertas del centro de formación de Cerdeño Basura acumulada desde hace dos meses en Cerdeño. / MARIO ROJAS CECILIA PÉREZ OVIEDO. Jueves, 29 noviembre 2018, 02:21

Botes de refrescos, vasos y botellas de plástico, bolsas de aperitivos y todo tipo de basura se acumula a las puertas del Centro Integrado de Formación Profesional de Cerdeño. Desperdicios que nadie limpia ni retira desde hace más de un mes cuando se inició el curso.

Desde la dirección de la institución explicaron que han avisado al Ayuntamiento en varias ocasiones pero nadie ha acudido a recoger los desperdicios. «Hay una dejadez de funciones por parte de los servicios municipales de Limpieza porque este es un camino público», argumentó Jorge Salcedo, director de Cerdeño. Un camino ubicado en una de las dos entradas que da acceso al centro, en concreto el que conecta con el hotel ubicado junto a las instalaciones educativas.

«Los chavales salen a fumar fuera y luego tiran al suelo todo porque no hay papeleras ni cubos», explicó el director que aseguró que los servicios de limpieza contratados por el centro no pueden ocuparse de recoger la basura porque se encuentra fuera de las instalaciones y no les compete y parece que al Ayuntamiento tampoco.

Según fuentes del servicio de Limpieza municipal, la zona donde se encuentran los desperdicios es «un atajo» y no «un área urbanizada», es decir, no es una calle, por lo que los servicios del Ayuntamiento no tienen responsabilidad en ella, explicaron. Por los mismos motivos no pueden tampoco colocar papeleras o cubos de basura. Así las cosas, la recogida de desperdicios se encuentra en un limbo.