Las becas escolares suman 4,2 millones, pero el PP denuncia que solo se ejecutaron 2,9

El Ayuntamiento de Oviedo lleva muchos años, desde la aprobación en 2004 de la Ley de Grandes Ciudades, haciendo lo de ayer y todavía no ha encontrado una fórmula que funcione. Las comparecencias de los concejales de gobierno para explicar los gastos de sus respectivos departamentos siguen siendo en comisión, a puerta cerrada y a la trágala. Ayer, seis concejalías, si se incluye la delegación de Deportes, presentaron sus cuentas para este 2019. Educación presumió del avance en el programa de becas escolares de comedor, desayuno o libros de texto, para las que este año, con la convocatoria ya en marcha, hay casi 4,2 millones de euros. El PP recordó, en cambio, que en el último curso liquidado, 2017, «se presupuestaron 3,4 millones de euros, pero solo se gastaron 2,9, ¿qué sentido tiene aumentar la dotación de un programa que no se gasta en su totalidad?», protestó, Gerardo Antuña, haciendo de portavoz de todos los concejales de su grupo que participaron en las comparecencias de ayer.

El aumento en la dotación, en cualquier caso, no se notará hasta el curso que viene, hasta septiembre, que las ayudas de este curso, casi 4 millones de euros (3,3 millones de euros para comedores, 276.670 euros en desayunos y 219.300 para libros) ya están concedidas. El incremento del presupuesto, en cualquier caso, tendrá que afrontar por primera vez el aumento de los costes del servicio, derivado del nuevo contrato con SEHRS Food.

Para los populares, que también critican la ausencia de «obras que han pedido los colegios» en las cuentas, el caso de las becas de comedor, es una muestra de «un presupuesto inflado y electoralista», que llega tarde: la aprobación inicial está prevista en Pleno para el próximo 6 de marzo.

Críticas a Taboada

El presupuesto de la concejalía de Participación, que defendió la vicealcaldesa, Ana Taboada, es el más pequeño de todas las áreas de gobierno -no llega al 0,5% del gasto total: 1,15 millones de euros de los 242,6 del gasto total-, pero fue objeto de muchas de las críticas de la oposición. No tanto por los números presentados ayer, sino por la ausencia de aclaraciones acerca de los presupuestos participativos. El portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, reprochó el aumento del presupuesto de la concejalía (un 22%) «para proyectos que han cosechado tan poco éxito como los presupuestos participativos, en el que no participó ni un 1% de la población». Censuró, además, que Taboada obviase aclarar qué acciones solicitadas por los distritos se pretenden ejecutar este año.

Antuña fue directo: «Los vecinos siguen esperando por las obras de los distritos de 2016». También señaló que «no encontramos las obras de los presupuestos participativos. Eran 4,5 millones en tres años, ¿cuánto ejecutaron?». Y apuntó al elevado porcentaje del gasto de la concejalía que se gestiona a través de contratos menores: «Con los 935.000 euros que tenían este año, solo hasta octubre, llevaban gastados 200.000 en contratos menores, es una red clientelar».