Belenes con más de 500 figuras en Oviedo

Dice la tradición que el primer Belén lo creó San Francisco de Asís en 1223. Él, primer franciscano, como el actual arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, realizó la primera representación del nacimiento de Jesús para una misa de Nochebuena, utilizando un pesebre con paja, un buey y una mula. Esa primera representación ha llegado a 2025 mucho más barroca, elegante y trabajada como se puede ver desde este sábado en la plaza de Trascorrales con una magnífica exposición en la que se pueden admirar dos belenes gigantescos (uno de la asociación de 45.000 metros cuadrados y otro denominado 'Belén del mar') al amparo de la Asociación de Belenistas de Oviedo, una serie de belenes troquelados y pegados en cartulina que se abren como libros y una sala denominada «Sala de los abuelos' en la que se recrea una habitación de los años 60 del pasado siglo con su Belén y todo lujo de detalles.

El acto de inauguración contó con el príncipe Abdeladid y su séquito, enviado por los Magos de Oriente, las concejalas Covadonga Díaz y Rosario Suárez, y la presidenta de la Asociación Belenista de Oviedo, Eulalia Nacimiento.

La presidenta explicó que «la asociación trabaja para esta exposición de Navidad desde febrero entre unas cosas y otras aunque los belenes de Trascorrales los hemos montado en los últimos siete días con un trabajo enorme de todas las personas implicadas». Y añadió: «Para ir colocando las más de 500 figuras con las que contamos hemos tenido que invertir mucho tiempo pero se da por bien empleado una vez que ves el resultado final».

Desde San Francisco de Asís, la tradición belenística no ha dejado de crecer a la vista del mucho público que se congregó en la plaza de Trascorrales durante el primer día de exposición, que estará abierta hasta el 6 de enero.