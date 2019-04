La Belonga presenta un plan de medidas correctoras para recuperar su actividad La cantera La Belonga, ubicada en la localidad de Llagú. / ÁLEX PIÑA Se cumple un año desde que el Ayuntamiento ordenase su cese por incumplir los niveles de ruido y por ampliar una nave sin licencia CECILIA PÉREZ OVIEDO. Lunes, 8 abril 2019, 02:21

El Ayuntamiento mantiene el cese de actividad de la cantera de La Belonga trece meses después de haber dado la orden, a instancias de la Fiscalía del Principado de Asturias, por incumplir los niveles de ruido permitidos y por estar ampliando una nave sin licencia. En todo este tiempo la empresa extractora reconoce que se han hecho mejoras para paliar la situación con «buenos resultados». Hace seis meses presentaron a la Concejalía de Urbanismo el proyecto de medidas correctoras, según fuentes de la cantera y también del propio Ayuntamiento.

Un proyecto que se está revisando para poder ejecutarlo, de hecho, fuentes de la Concejalía de Urbanismo explicaron que «se están manteniendo reuniones con los técnicos» pero aún está pendiente de resolución.

Así las cosas para el día a día de la cantera nada ha cambiado. «En cuanto al precinto de las instalaciones estamos en el mismo punto que el año pasado», aseguraron desde La Belonga. «Se mantiene el cese que se había decretado hasta que se legalicen los edificios con irregularidades. La situación no ha cambiado», incidieron fuentes de la Concejalía de Urbanismo.

Fue este área municipal quien ordenó, el 13 de marzo de 2018, la clausura de las cintas transportadoras de criba y una de las plantas de transformación pero no la actividad extractora ni la de los molinos encargados de transformar el material. Algo que motivó una sonora protesta por parte de los veinte trabajadores de la instalación que se concentraron en la plaza del Ayuntamiento explicando que esa medida traería perjuicios. «Qué más da que explotemos la cantera o encendamos los molinos si no tenemos qué echarle. La cantera está parada», argumentaron, entonces. Hoy el argumento no difiere. «No estamos ejerciendo mal a nadie», apuntaron fuentes de La Belonga que confirmaron que continúan haciendo «mejoras» aunque no todas del agrado de vecinos y ecologistas.

Captadores ocultos

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha pedido a la Consejería de Infraestructuras que reubique los captadores de partículas en suspensión instalados en el entorno de la cantera. Según explicó la plataforma medioambiental, a través de un comunicado, la empresa «ha vuelto a colocar» los medidores en el entorno de la explotación minera con el objetivo de cuantificar el volumen de estas sustancias contaminantes en la proximidad de las viviendas, el problema, explican los ecologistas es que donde están localizados no es el «lugar idóneo» por estar fuera del alcance de medición efectivo. «Al estar en medio de una considerable arboleda al lado del río Gafo, protegida lateralmente por unos árboles de gran envergadura, hace que se distorsionen las mediciones de los captadores del material particulado», señalaron.

Esta misma situación ya la denunció, hace dos años, un vecino que reside frente a la cantera de Llagú, la industria extractora lleva tres décadas en funcionamiento. Varias denuncias más por superar los límites de ruido y polvo, llevaron al Ayuntamiento a ordenar el cese de la cantera que hoy se mantiene.