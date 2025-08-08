El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una infografía muestra el nuevo centro social de Ventanielles. E. C.

La biblioteca de Ventanielles reabrirá este lunes en su nueva ubicación de la calle Noreña

Se trasladan también la Unidad de Trabajo Social, el centro social y el Conseyu de la Mocedá por las obras para el nuevo equipamiento

S. N.

Oviedo

Viernes, 8 de agosto 2025, 19:37

La biblioteca municipal José María Laso Prieto de Ventanielles, en Oviedo, volverá a abrir al público este lunes en su nueva ubicación temporal, el número 11 de la calle Noreña. También el centro social, la Unidad de Trabajo Social y el Conseyu de la Mocedá.

Se trata de un traslado provisional «para garantizar la continuidad de los servicios municipales», según informó el Ayuntamiento a través de una nota de prensa, mientras se ejecuta la demolición del antiguo centro social del barrio y se construye el nuevo Centro Municipal Integrado en la plaza del Lago Enol. «Un proyecto que reforzará la oferta cultural, social y juvenil de la zona», indicaron las mismas fuentes. La previsión es que dichos trabajos comiencen en los próximos días.

La primera fase del proyecto durará ocho meses, hasta marzo de 2026, y se centrará en la ejecución del nuevo Centro Social Integrado y las unidades de trabajo social. Se financiará con 2,7 millones de fondos europeos tramitados por el Principado. La segunda fase durará dos meses y definirá el resto del centro, mientras que la tercera completará una inversión municipal de 5,7 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de diez meses.

El Ayuntamiento ha adjudicado este obra a la UTE Sardalla Española-Construcciones Serrot.

Espacios grises

