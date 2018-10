Las bibliotecas reivindican su espacio frente al avance digital Aurora Tuya, Cristina Jerez, Josefina Velasco, Lucía Gutiérrez, Lorena Álvarez y Raquel Ortega. / ROJAS El Aula Magna del Edificio Histórico reúne a bibliotecarios y usuarios para debatir sobre el futuro del libro en papel y de los centros lectura ALBERTO ARCE OVIEDO. Miércoles, 31 octubre 2018, 02:42

«¿Seguimos siendo necesarias las bibliotecas en el mundo digital?». Esa fue la pregunta que motivó, durante la tarde de ayer, la celebración de una mesa redonda en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad con motivo del programa de actividades diseñado para conmemorar el treinta aniversario de la Red de Bibliotecas Públicas municipales. La velada reunió a ávidos lectores con profesionales del sector y representantes de las administraciones.

Así, sobre la cátedra del histórico lugar se escucharon las voces de Josefina Velasco, bibliotecaria de la Junta General del Principado; Cristina Jerez, de la biblioteca de Pravia; Lucía Gutiérrez, miembro del servicio de Orientación Educativa y Formación del Profesorado de la consejería de Educación; Chelo Veiga, coordinadora de la red; y de tres asiduas a los distintos clubs de lectura que se ofrecen: Aurora Tuya, Lorena Álvarez y Raquel Ortega. La concejala de Educación, Mercedes González, se encontraba entre los asistentes.

Treinta años han pasado desde que en el lluvioso otoño de 1988, la que ahora es conocida por todos los ovetenses como biblioteca pública de La Granja, emplazada en el lugar donde se encontró en otro tiempo un histórico cabaret del siglo XX, naciese como centro de lectura con el nombre de Lorenzo Rodríguez Castellano. Desde entonces, el avance tecnológico ha puesto en jaque en más de una ocasión a los clásicos espacios de lectura y esparcimiento. Según las intervinientes, estos aún son fundamentales para el correcto desarrollo formativo del individuo y habrán de adaptarse al futuro para sobrevivir.

En la mesa se trató esta problemática desde distintos puntos de vista: el de la biblioteca regional, el de la institucional, el de la infantil y el de los propios usuarios. Cristina Jerez, en la profesión desde 1995, y también crítica con la falta de fondos existente, exclamó: «¡Hacemos más falta que nunca!».

«Antes no podíamos responsabilizar a internet, ese enemigo exterior, de que la gente no fuese a las bibliotecas», señaló, dando por iniciado el turno de intervenciones, la bibliotecaria de la Junta General del Principado, Josefina Velasco. «Era todo mucho más fácil». No obstante, comentó que sería un error por parte de las administraciones, de los lectores y de los propios profesionales «no adaptarnos al futuro». La misma Chelo Veiga introdujo, momentos antes, que la labor del bibliotecario también pasa por alfabetizar en información, es decir, instruir a la ciudadanía en la correcta utilización de las plataformas digitales y redes sociales.

Algo parecido quiso destacar Lucía Gutiérrez en cuanto al aprendizaje de los más pequeños: «No podemos prescindir de las bibliotecas escolares en este mundo tecnológico. Detrás hay todo un equipo de personas, y son ellas las que llevan a cabo pequeños proyectos que sirven para enseñan a los niños, por ejemplo, a adentrarse con seguridad en internet», argumentó. «Ocupamos un papel fundamental en el trayecto vital de las personas; formamos, también, en ciudadanía», clamó.

«Las bibliotecas son algo inmenso; es increíble que algo te de tanto a cambio de nada», explicó Aurora Tuya, usuaria de la biblioteca José María Laso Prieto, de Ventanielles.

