«Ya está bien de ruinas en el casco antiguo» Toño Velasco, ofreciendo el pregón de las fiestas del Oviedo Antiguo. / MARIO ROJAS El artista Toño Velasco ofrece el pregón de las fiestas de Oviedo Redondo | Reivindica un barrio que huya del «abandono» desde sus plazas y que esté repleto de terrazas «y con música en la calle y en los bares» A. ARCE OVIEDO. Sábado, 8 junio 2019, 01:56

«En la plaza de la Catedral tenemos uno de los conjuntos arquitectónicos más bonitos e interesantes de la ciudad. Y no me refiero a la Catedral. Me refiero a los edificios que están enfrente. Un conglomerado que va desde lo medieval a lo neoclásico y a lo modernista pasando por un andamio eterno. Ya está bien de ruinas en el casco antiguo». Casi flamígeras, esas fueron las palabras que dieron el pistoletazo de salida, con retraso por problemas de sonido, a las fiestas del Oviedo Antiguo organizadas por la asociación vecinal Oviedo Redondo. El encargado, el artista visual, diseñador y docente, Toño Velasco.

«El casco histórico es un ecosistema muy frágil que solo se sostendrá con respeto, tolerancia y mucha creatividad. Hagamos entre todos que ese instante sea una experiencia llena de belleza y de 'buen rollo'», manifestó el artista. Pero ello, matizó, no hubiera sido posible «sin la asociación de ese Oviedo redondo en el que las plazas, esos lugares más nuestros» conviven con espacios en desuso como el Martillo de Santa Ana. «Por favor, cedan esos terrenos a su pueblo para convertirlo en un espacio donde los niños puedan jugar libremente», clamó.

En ese sentido, el pregón de Velasco, más reivindicativo según avanzaban los minutos, llamó a la ciudadanía a no confundir los «síntomas» con la «enfermedad» del barrio Antiguo. «Los grafiteros no son los que tienen la culpa del abandono al que se enfrenta el conjunto histórico», advirtió ante todos los asistentes.

«Yo quiero un casco antiguo lleno de terrazas, de tiendas, de artesanos, con música en la calle y en los bares. Quiero arte del bueno en la calle, que se deje de tratar a los hosteleros que programan música en vivo como a delincuentes y que los políticos dejen de utilizar la Cultura como un arma arrojadiza», sentenció.

Al final, además, llamó a la nueva Corporación municipal a la «transigencia» y a «respetar» el arcoíris de los bancos de la Escandalera.