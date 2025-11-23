Blanca Fernández, alcaldesa de barrio de Ventanielles: «Somos el barrio del futuro; no hay mejor zona para vivir»

Blanca Fernández, alcaldesa de barrio de Ventanielles, es la voz de uno de los distritos con más historia y proyección de Oviedo. Residente de ... toda la vida en un barrio que define como «el mejor» y deportista de élite en halterofilia, conoce cada rincón y cada problema de la zona.

–Ventanielles está inmerso en grandes proyectos como la rehabilitación del centro social o el Plan de Barrios. ¿Cómo valoran los vecinos estas actuaciones?

–Las obras le gustan a todo el mundo, eso es innegable. Las viviendas se han revalorizado mucho y la gente está encantada. Hay pena por el centro social, que llevaba 50 años con nosotros, pero hay ilusión por el nuevo. Hay que tener en cuenta que Ventanielles era el único barrio en el que no se invertía desde hacía más de 30 años, y es cierto que este alcalde sí ha hecho cosas. Sin embargo, hay otras cosas pequeñitas del día a día por las que también hay que mirar.

–Menciona que, más allá de las grandes obras, hay problemas del día a día que no se atienden...

–Claro. Llevo un año y medio solicitando una puerta para el colegio y todavía no ha aparecido. Llevo el mismo tiempo pidiendo que se siegue un prado que la Iglesia cede al colegio para uso de los niños y que está lleno de preservativos y otras cosas que los padres no podemos limpiar. Son contratos menores, pero no hay manera. Está muy bien hacer grandes obras, pero los vecinos en nuestro día a día sufrimos otras cosas.

–Otra gran reivindicación es el Parque del Este en la zona del Rayo, donde han comenzado los derribos. ¿Cómo está la situación en esa área?

–Ahora mismo la situación es caótica. Están tirando todo aquello, que era un foco de drogas enorme. La hostelería se me queja muchísimo por la cantidad de robos que hay en locales y viviendas. La gente tiene miedo. Imagino que al quitar todo eso se limpiará la zona, pero necesitamos más presencia policial. No puede ser que los coches de policía solo pasen para quitar coches; tienen que estar aquí, hablar con los ciudadanos y ver qué pasa, porque la gente está muy quemada.

–A raíz de esto, ¿considera Ventanielles un barrio inseguro?

–No, en absoluto. Ventanielles es un barrio seguro. Lo que necesita es más presencia policial porque ha estado descuidado. Yo siempre lo digo, es el mejor barrio que hay en Oviedo. Estamos al lado del centro con la comodidad de no estar en él y poder aparcar. Lo tenemos todo: centro comercial, hospital, Palacio de los Deportes, policía, bomberos, instituto, colegio... Es el mejor barrio de Oviedo por ubicación, y además es llano.

–Los medidores de calidad del aire sitúan a Ventanielles como un punto negro por la contaminación. ¿Qué medidas se pueden exigir para atajar este problema de salud pública?

–El problema que tiene Ventanielles, y te lo digo sin querer culpar a nadie, es su geografía. Estamos en la parte más baja de Oviedo, en un pozo, y toda la contaminación siempre va a caer aquí. La solución sería que pasaran menos coches, pero tenemos la autopista que atraviesa el barrio y es muy difícil evitar ese tráfico. Es un problema de muy difícil solución.

–También han denunciado deficiencias en servicios públicos como el centro de salud.

–Lo del centro de salud es vergonzoso. Hay muchísima gente mayor en el barrio. O nos mandan a La Lila, a donde tienen que subir en taxi, o a La Corredoria, a donde tampoco tenemos un autobús directo. Ventanielles siempre tuvo servicio de mañana y tarde, y ahora es imposible conseguir cita y el centro está vacío, no lo entendemos. Creo que los concejales de la oposición deberían hacer una crítica más grande al Principado y preguntar qué está pasando con el centro de salud de Ventanielles, porque cada vez tenemos menos servicios.

–Recientemente se ha conocido la condena a un vecino por una agresión sexual durante las fiestas del barrio. ¿Cómo ha recibido la noticia la comunidad?

–Esas fiestas las organicé yo con nuestra asociación. En ese mismo momento no nos enteramos, fue más tarde. Apoyamos a la chavala totalmente. Si ella dice que hubo una agresión, nadie lo pone en duda, y al chico que le caiga lo máximo posible. Cuando nos enteramos, le dijimos que si necesitaba algo de nosotros, aquí estábamos. Solo esperamos que esté bien y que estas cosas no vuelvan a suceder. Da mucha más rabia cuando ocurre entre gente que se conoce de toda la vida y que ha estudiado junta.

–Mirando al futuro, ¿cómo se puede potenciar esa identidad de barrio obrero atrayendo a la vez a familias jóvenes?

–Yo creo que con todas las obras el barrio va a salir beneficiado. Te aseguro que Ventanielles es un barrio familiar donde lo tienes todo a mano sin coger el coche. De hecho, ya empieza a haber mucha familia joven que se queda aquí porque la vivienda es más accesible que en otras zonas de Oviedo. Creo que es el barrio del futuro. Tenemos calles anchas, jardines, zonas verdes... no hay mejor zona en Oviedo para vivir.

–¿Existe el temor de que esta evolución positiva traiga consigo problemas como la saturación o la implantación de una zona azul de aparcamiento?

–Espero que no se les ocurra poner una zona azul en Ventanielles. Sería inviable. Somos un barrio obrero, nuestras viviendas no tienen plazas de garaje y se nos obligaría a pagar todos los días. Si eso ocurriera, el barrio entero saldría a la calle a protestar, te lo aseguro. No creo que lo consintieran.