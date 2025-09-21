El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un boleto sellado en Oviedo, premiado con un millón de euros del Joker de La Primitiva

El boleto agraciado fue sellado en el despaso de La Corredoría Baja 154

E. P.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:17

El sorteo del Joker de La Primitiva de ayer, 20 de septiembre, ha dejado un millón de euros en Oviedo. El boleto fue sellado en el despacho de La Corredoría Baja, 154 (número 57.825).

En cuanto a la combinación ganadora del sorteo de La Primitiva de este sábado, está formada por los números 34, 39, 20, 35, 32 y 38. El número complementario es el 43, el reintegro el 0; el Joker es 3375423.

En el sorteo de La Primitiva de este sábado no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 3,1 millones de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 11.800 de Sant Pere de Ribes (Barcelona); en el nº 42.120 de Jerez de la Frontera (Cádiz); en el nº 44.845 de Tinajo (Las Palmas) y en el nº 51.965 de Torremolinos (Málaga), premiados cada uno con 50.397 euros. De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 146 boletos acertantes premiados cada uno con 2.531,38 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida una trabajadora por llevar a su marido a ayudarla a limpiar una oficina en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  3. 3

    El Sporting de Gijón no puede contra todos
  4. 4 Asturias, en riesgo por lluvias y tormentas a las puertas del otoño
  5. 5

    Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias: «No estamos de acuerdo con el peaje del Huerna, pero no puede anularse por razones políticas»
  6. 6

    Arcelor tiene 450 bajas médicas diarias de media, que afectan al 12% de la plantilla en Asturias
  7. 7 Leiva detiene su gira por motivos de salud
  8. 8 La sanidad asturiana ya se prepara para los nuevos tratamientos frente al alzhéimer
  9. 9 Almería 2 - 1 Sporting de Gijón | El árbitro desquicia al Sporting en Almería
  10. 10

    Adriana Lastra: «Santos Cerdán trató de hacerme la vida imposible, viví un infierno de terciopelo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un boleto sellado en Oviedo, premiado con un millón de euros del Joker de La Primitiva

Un boleto sellado en Oviedo, premiado con un millón de euros del Joker de La Primitiva