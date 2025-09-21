Un boleto sellado en Oviedo, premiado con un millón de euros del Joker de La Primitiva
El boleto agraciado fue sellado en el despaso de La Corredoría Baja 154
E. P.
Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:17
El sorteo del Joker de La Primitiva de ayer, 20 de septiembre, ha dejado un millón de euros en Oviedo. El boleto fue sellado en el despacho de La Corredoría Baja, 154 (número 57.825).
En cuanto a la combinación ganadora del sorteo de La Primitiva de este sábado, está formada por los números 34, 39, 20, 35, 32 y 38. El número complementario es el 43, el reintegro el 0; el Joker es 3375423.
En el sorteo de La Primitiva de este sábado no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 3,1 millones de euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 11.800 de Sant Pere de Ribes (Barcelona); en el nº 42.120 de Jerez de la Frontera (Cádiz); en el nº 44.845 de Tinajo (Las Palmas) y en el nº 51.965 de Torremolinos (Málaga), premiados cada uno con 50.397 euros. De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 146 boletos acertantes premiados cada uno con 2.531,38 euros.
