El Bombé no pierde el ritmo El baile, ayer, en El Bombé, estuvo muy animado de nuevo. / PIÑA El Campo de San Francisco vuelve a ser el escenario perfecto para bailar al ritmo de la Bandas de Música Ciudad de Oviedo IVÁN GARCÍA OVIEDO. Viernes, 19 julio 2019, 01:06

Los Bailes del Bombé continúan animando las tardes veraniegas de Oviedo al ritmo de la Bandas de Música Ciudad de Oviedo. Ayer, en una agradable tarde soleada, volvieron a sacar a la improvisada pista de baile a los ovetenses que se dieron cita en el Campo de San Francisco. El público, mayoritariamente de la tercera edad, llenó rápido las filas de sillas y los que llegaron más tarde, o directamente a la hora, fueron buscando sitio en bancos y hasta bordillos para sentarse y disfrutar. La gente fue animándose a salir al baile y poco a poco dando colorido al peatonal paseo del Campo San Francisco.

Amparo López y Yolanda García son dos habituales. Han venido los dos jueves anteriores y, si pueden, vendrán el próximo. «Yo si no llueve voy a venir todos», bromeó López. «A mí ya que no me saca a bailar mi marido que me saquen los músicos», replicó su amiga. Las dos salieron a bailar al poco de comenzar a sonar los primeros acordes. Es una «muy buena iniciativa», sobre todo porque «se celebra en un sitio que se presta mucho a estos bailes como es el Campo de San Francisco. Aquí si está el día como hoy dan ganas de todo», añadió García.

Los Bailes del Bombé se celebran desde el pasado 5 de julio hasta que acabe el mes de agosto. Cada jueves, a las 19 horas, en el paseo de San Francisco que da nombre a los bailes. Bajo la batuta de David Colado, la Banda de Música Ciudad de Oviedo es la encargada de amenizar estas jornadas. Con un repertorio que abarca desde pasodobles como 'Francisco Alegre' hasta temas de Coldplay. «Las canciones es un poco lo de menos, a mí me pongan lo que me pongan la voy a bailar igual», aseguró Amparo López. El próximo jueves la música volverá al Bombé. Ahora, como coinciden las dos mujeres, solo falta que se animen más generaciones. Hay música para todos.