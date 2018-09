Los bomberos dicen que es «legal» conceder una ayuda a la familia de Eloy Palacio Eloy Palacio. / MARIO ROJAS Alegan que en 2010 el Ayuntamiento de Palma de Mallorca dio una prestación a la pareja e hijo de un efectivo fallecido en un acto de servicio ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Jueves, 27 septiembre 2018, 01:06

«Es legal que el Ayuntamiento conceda una ayuda a la familia de Eloy Palacio. Ya se ha dado un caso en Palma de Mallorca cuando el pleno aprobó darle a la pareja y al hijo de un efectivo fallecido en medio de un incendio una prestación de carácter puntual y extraordinaria para mitigar la situación de precariedad en la que se quedaron con su muerte». La Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP) de Asturias defendió ayer así que la administración local ampare económicamente a la viuda y a los hijos de Eloy Palacio, fallecido el 7 de abril de 2016 durante el fuego que devoró el edificio 58 de la calle Uría y dañó el 25 de Melquíades Álvarez, tras los reveses judiciales que han sufrido.

Los miembros de esta entidad no «quieren entrar en gresca» con el alcalde después de que anteayer dudase de que la propuesta del Partido Popular de la concesión de la ayuda pueda llevarse a cabo, pero le piden una solución: «La opción de ofrecerles un apoyo es jurídicamente posible porque ya se ha dado y pedimos que no engañen a la gente», apuntaron ayer. Asimismo, indicaron que si el primer edil no sabe cuál es el procedimiento para aprobar este tipo de prestación, «solo tienen que ponerse en contacto» con los grupos municipales del Ayuntamiento de Mallorca para saber «cómo hicieron ellos».

La familia de Eloy Palacio solo ha recibido por el momento los 18.000 euros incluidos en la póliza del seguro que había por aquel entonces en vigor y ahora está luchando para que los tribunales les concedan una indemnización de más de 300.000 euros, aunque por el momento la justicia no les ha dado la razón. En un primero momento, el Juzgado de lo Social número 2 calificó el suceso como una «imprudencia temeraria» y eliminó de golpe la opción de que recibiesen una ayuda económica. La familia recurrió el auto y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias falló que fue una «imprudencia laboral». Ante esta tesitura, tanto la viuda como los hijos han llevado el caso al Tribunal Supremo y ahora están a la espera de ver si los jueces admiten a trámite el caso.

Campaña de fondos

Los compañeros de Eloy Palacio, de forma paralela, han iniciado una campaña para ayudar económicamente a la familia. A través de la página web de la CUBP todos los bomberos pueden donar el dinero de una guardia que hayan hecho y en agosto ya se habían sumado 200 efectivos a esta iniciativa.

Esta iniciativa, no obstante, no solo está dirigida a los bomberos sino que está abierta a todos los ciudadanos. La coordinadora ha establecido un mecanismo para que los ciudadanos que se quieran solidarizar con la causa puedan poner su granito de arena.