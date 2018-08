Más de 200 bomberos donan dinero de sus guardias a la familia de Eloy Palacio La viuda de Palacio, con su hijo detrás y un grupo de bomberos. / MARIO ROJAS Todos los efectivos que participen en la campaña de apoyo a la viuda e hijos del fallecido en el incendio de Uría recibirán una camiseta ALBERTO ARCE OVIEDO. Jueves, 30 agosto 2018, 02:26

Varios bomberos de Oviedo presentaron ayer los avances de la campaña solidaria 'Una guardia para Eloy', cuyo principal objetivo es que profesionales de todo el país donen a la familia de Eloy Palacio, fallecido durante la extinción del incendio de Uría, 58 el pasado 7 de abril de 2016, lo equivalente a una jornada de guardia en día de descanso, tal y como este perdió la vida.

Manuel Sordo, portavoz en Asturias de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUPB), Juan Carlos Fernández 'Cuni', compañero de Palacio el día del fatídico accidente, y David Fernández, miembro de la CUPB, entre otros, se encargaron de acompañar a los familiares presentes, Marta Valle y David Palacio, esposa e hijo, en la sala de prensa municipal.

Hasta el momento, más de doscientos bomberos de todos los rincones del país han decidido colaborar con la causa de Eloy por «respeto y apoyo» y porque, como señaló emocionado 'Cuni', «aquel día podía haberme tocado a mí o a cualquier otro compañero; por eso necesitamos una ley estatal que nos proteja en casos parecidos, una ley del bombero». A los participantes de la campaña, que estará abierta hasta el próximo 31 de diciembre, se les enviará, además, una camiseta con el lema 'Todos somos Eloy'. Las primeras fueron para la esposa y para 'Cuni'.

El movimiento surgió tras conocerse la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que tachó de «imprudencia grave» la actuación del bombero, para compensar la indemnización fijada en el fallo judicial y para «limpiar por completo el nombre de nuestro compañero», en palabras del portavoz de la CUBP.

La familia, tras dos años de intensa lucha, aún no se ha rendido. «Estamos cansados, pero no derrotados, nos hemos sentido muy arropados en todo este tiempo», afirmó la esposa, con lágrimas en los ojos, y añadió que «nosotros buscábamos justicia, pero no la encontramos» y que «aunque sea complicado, el próximo paso es presentar un recurso ante el Tribunal Supremo».