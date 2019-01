Bomberos reclaman un mejor mantenimiento de los hidrantes Un bombero ante un hidrante en Las Segadas. / ALEX PIÑA Los funcionarios dicen que no tuvieron agua suficiente para sofocar las llamas del incenio de una casa de Las Segadas hace una semana ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Domingo, 20 enero 2019, 06:16

Los bomberos tardaron hace una semana ocho horas en sofocar un incendio en una casa de Las Segadas, en el límite con el concejo de Ribera de Arriba. Un grupo de funcionarios denuncia que no tuvieron agua suficiente para apagar las llamas porque el único hidrante cercano estaba cubierto por cemento. Esta no es la única vez que los efectivos se encuentran con este problema. En el incendio desatado el 7 de abril de 2016 en el número 58 de la calle Uría, en el que murió Eloy Palacio, pasó algo similar y ahora los trabajadores vuelven a reclamar un mejor mantenimiento de estas bocas de agua. Dicen que en todo este tiempo «no se ha hecho nada» y quieren que el Ayuntamiento tome medidas para evitar que esta situación se repita en un incendio de envergadura.

Este no es ni mucho menos el único problema que hay en esta área. También falta plantilla. Las recomendaciones europeas dicen que una ciudad como Oviedo, con más de doscientos mil habitantes, debe tener doscientos veinte bomberos, pero la realidad es bien distinta. Hay sesenta efectivos y las oposiciones convocadas no mejorarán la situación: «Se dotará a la plantilla de diecinueve funcionarios más, pero aún faltan cinco trabajadores para tener la misma plantilla que había en la anterior oposición y veinte más, según la relación de puestos de trabajo», apuntaron ayer. Asimismo, afirmaron que la incorporación de los nuevos no será inmediata. Aún falta que se sometan al «reconocimiento médico» y al «curso obligatorio».

A esta lista de deficiencias, también se añade, según informaron ayer, el vestuario. Dicen que durante los casi cuatro años de gestión del equipo de gobierno «han incumplido el acuerdo municipal» y los ediles de PSOE, Somos e Izquierda Unida «prefieren» tener un reglamento precostitucional para así escudarse en «no» modernizar el servicio. Ante esta situación, urgen al gobierno municipal que tomen medidas.