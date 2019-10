Los bomberos sofocan durante casi tres horas un incendio en el Postigo Bajo Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios durante las labores de extinción. / MARIO ROJAS Las llamas se originaron entre los desechos arrojados al patio de un edificio en obras, en el que con anterioridad habían vivido okupas ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Jueves, 3 octubre 2019, 02:00

No es la primera vez que los Bomberos de Oviedo tienen que sofocar este año un incendio en el número 46 de la calle Postigo Bajo, pero solo hubo que lamentar daños materiales. Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) extinguieron ayer durante cerca de tres horas un fuego declarado entre los escombros depositados en el patio. El inmueble, que estuvo en varias ocasiones okupado, está siendo reformado para viviendas. Restos de colchones, bombonas, sofás, maderas, incluso ventanas fueron arrojados al exterior sin ningún tipo de protección. No había contenedores.

Las llamas, según los testigos, se iniciaron a las 12.15 horas de la mañana. Los trabajadores de un laboratorio de prótesis dental que hay en el bajo del edificio avisaron a los servicios de emergencias. Hasta el lugar acudieron de inmediato dos camiones de Bomberos, después se sumó un tercer vehículo en el que viajó la jefa del servicio, y dos motos de la Policía Local.

Las labores de extinción no fueron sencillas. Las llamas provocaron una gran humareda, que se llegó a divisar a varios kilómetros a la redonda. Los efectivos no acababan de dar con el origen ante la gran cantidad de desechos que había en el patio. Fue necesaria una pala excavadora. A las 13.40 horas, un operario removió durante una hora el lugar mientras los bomberos echaban agua para que las llamas no se avivasen. Entre los restos se encontraron tres bombonas, dos de ellas estaban completamente calcinadas por el exterior, además de ventanas, un colchón y varias maderas.

Segundo incendio

Los efectivos ya extinguieron el pasado mes de enero otro incendio en este mismo inmueble y que estaba por aquel entonces okupado. Fue en enero y tuvieron que rescatar a nueve personas, entre los que se encontraban dos bebés. Las llamas se originaron en la tercera planta y las personas que estaban en la quinta planta quedaron atrapadas.

En este inmueble, también ,un hombre agredió hace dos años a su mujer, madre de dos hijos y embarazada, y después incendió la vivienda.