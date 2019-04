«Es muy bonito que la biblioteca de mi cole lleve mi nombre» Mónica Rodríguez, en el acto para bautizar la biblioteca del colegio Gesta con su nombre. / Á. PIÑA La ovetense Mónica Rodríguez, ganadora del Cervantes Chico 2018 recibe «emocionada» el reconocimiento del centro donde estudió CECILIA PÉREZ OVIEDO. Viernes, 26 abril 2019, 01:37

Que sea «complicado vivir del cuento» no ha impedido a Mónica Rodríguez publicar cuarenta y cinco libros - «escritos llevo muchos más», añade-, hacerse con el premio Cervantes Chico 2018 y recibir otra infinidad de galardones que han puesto a esta autora carbayona en el 'top' de la literatura infantil y juvenil. Un escenario que le ha valido el reconocimiento del colegio Gesta, donde cursó sus estudios.

La biblioteca del centro lleva desde ayer su nombre. «Estoy abrumada; esto es absolutamente emocionante, un orgullo», agradeció la protagonista cuando recibió la réplica de la placa que corona la entrada a la biblioteca infantil del colegio, una coqueta sala ubicada en el patio. «Es muy bonito que el cole al que acudí haya decidido poner mi nombre a la biblioteca, que es un espacio de luz. De hecho, los egipcios las llamaban casas de vida», relató la escritora a los alumnos.

El reconocimiento El colegio Gesta dedica el nombe de su biblioteca infantil a la escritora Mónica Rodríguez. La homenajeada Mónica Rodríguez es autora de literatura infantil y juvenil y ganadora del Cervantes Chico 2018. Proyectos La escritora está a punto de publicar tres nuevas obras.

Les contó que lleva escribiendo desde su etapa de estudiante en el instituto pero su paso al mundo editorial llegó «poco a poco», cuando decidió colgar su bata de investigadora en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de Madrid para centrarse en «lo que me hace feliz».

Esa felicidad la escribe negro sobre blanco y así lleva llenando páginas de historias y vidas dedicadas a los primeros lectores, a los niños y jóvenes. «Nunca me he arrepentido de la decisión de dejar mi trabajo por la escritura. Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida», aseguró Rodríguez. Aunque reconoce que no es un mundo fácil: «Hoy no se vende mucho y el porcentaje que nos llevamos los autores no llega al 10%». Con todo, en proyecto tiene la publicación de tres nuevos libros para disfrute de todos sus jóvenes lectores.