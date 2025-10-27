«Cada día sale una cosa nueva y tienes que solucionarla lo más rápido posible»

Guillermo Faes Reina (Oviedo, 1993) es desde hace tres meses uno de los dueños del Borrachín, un establecimiento hostelero mítico en la zona alta ... de la ciudad. Ahora regenta el territorio del histórico Ángel Rodríguez, Angelín el de Borrachín.

–¿Joven para ser empresario?

–Tengo 32 años y me llegó la oportunidad ahora de montar este negocio de hostelería. Un bar que está cerca de mi casa y en el cual he pasado muchas horas durante mi vida, primero de pequeño con mis padres y luego ya con la mayoría de edad. Nosotros mismos, la mayoría de los socios y yo pasamos ahí mucho tiempo de pequeños con nuestros padres. Es un bar mítico. Estuvo 43 años ahí de la mano de Ángel Rodríguez, o como todos los conocemos, Ángel el de Borrachín. Surgió la oportunidad y los socios lo valoramos y decidimos. Me pareció un buen momento para empezar una aventura empresarial.

–¿Cuándo abrió el negocio?

–Abrimos el 15 de agosto.

–¿Nota la responsabilidad de hacerse cargo de un negocio y de la historia que lleva consigo el local?

–Tiene historias, sí. Hay mucha gente que entra sólo a verlo, para saber si sigue como antes o ha cambiado. Ahora que llevamos dos meses abiertos no es tanta gente, pero al principio sí. Unos dicen que es más pequeño, otros dicen que es más grande. Tenemos otro público.

–¿Principalmente porque los propietarios son jóvenes?

–Yo soy el segundo más joven, pero, bueno, con diferencia de un año con otro socio.

–Ya no es pub y sí cafetería...

–No es cafetería porque no tenemos café, pero somos más de aperitivos, de fútbol, de tardeo y primeras copas el fin de semana. El nuevo Borrachín es un lugar para esas cervezas de 8 de la tarde, de gente que sale de trabajar, de los viernes, y luego la primera copa después de cenar, de entre las 11 y media y las 12.

–¿Cómo va la experiencia de ser propietario?

–La verdad que muy buena. Muy agónica al principio porque soy el encargado del bar, además de socio, pero todo se lleva porque, entre otros, tengo a mi tío que me ha ayudado mucho, pues la parte de proveedores y contactos me la ha facilitado él. Al principio me preguntaba, ¿dónde me he metido? Con lo bien que estaba yo al otro lado de la barra, pero con el paso del tiempo vas templando y normalizando los trabajos y tareas. Te das cuenta de que cada día sale una cosa nueva y lo que tienes que hacer es solucionar y solventar lo más rápido posible.

–Si funciona bien, ¿mantener o crecer?

–Primero mantener y si Dios quiere, después crecer, pero lo primero es recuperar el capital invertido. Primero mantener, recuperar lo que hemos invertido, que el negocio funcione... Nos costará unos años recuperar la inversión y luego... Prefiero ir día día.