¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Guillermo Faes Reina. Mario Rojas
Guillermo Faes Reina, hostelero y uno de los dueños de El Borrachín de Oviedo

«Cada día sale una cosa nueva y tienes que solucionarla lo más rápido posible»

«La responsabilidad es grande porque era el pub de Ángel Rodríguez y sigue entrando gente a mirar si el local ha cambiado o no»

R. Francés

Oviedo

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:50

Comenta

Guillermo Faes Reina (Oviedo, 1993) es desde hace tres meses uno de los dueños del Borrachín, un establecimiento hostelero mítico en la zona alta ... de la ciudad. Ahora regenta el territorio del histórico Ángel Rodríguez, Angelín el de Borrachín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

