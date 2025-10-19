Brindis por el Desarme en Oviedo y un objetivo para 2031 Canteli asegura que «ojalá vea yo como alcalde» de Oviedo el reconocimiento internacional de la fiesta dentro de seis años

Los cofrades, en primera fila, brindan con sidra con el resto de asistentes a la plaza del Ayuntamiento para celebrar el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Rafael Francés Oviedo Domingo, 19 de octubre 2025, 19:09

El alcalde, Alfredo Canteli, comprometió el esfuerzo municipal –«ojalá lo vea yo como alcalde»–, para conseguir que la fiesta del Desarme sea Fiesta de Interés Turístico Internacional dentro de seis años, en 2031, el mismo año en el que Oviedo quiere transformarse en Capital Cultural Europea. El regidor fue muy claro: «Yo espero ser alcalde cuando lo consigamos pero aunque no es inmediato, hay que luchar por ello. Aunque hay que hacerlo con calma porque tenemos seis años y hay que seguir consolidando la Cofradía del Desarme».

Estas palabras las pronunció el regidor tras recibir de mano del hermano mayor de la Cofradía del Desarme, Miguel Ángel de Dios, un diploma identificativo de la consecución del título de Fiesta de Interés Turístico Nacional, concedido el pasado mes por parte del Ministerio de Turismo. Así que la entrega del diploma dio pie a Canteli a pedir un paso más ante de Dios.

Todo ello durante el brindis que junto a ambos dirigentes realizaron en el balcón del Ayuntamiento el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, y el presidente de Otea y de los hosteleros de España, José Luis Almeida y ante una plaza del Ayuntamiento a media entrada que brindaba con las autoridades del balcón por el Desarme y las fiestas. Precisamente, Almeida aprovechó la ocasión para dar la enhorabuena por la concesión del título «a los cocineros y cocineras que son los que verdaderamente han levantado la fiesta pues el menú del Desarme no es hacer una carne a la piedra, es un trabajo de muchos años de sabiduría profesionalidad y trabajo».