«Una buena legislación de familia puede prevenir la violencia de género» José Antonio Seijas Quintana durante la conferencia que ofreció en el Colegio de Abogados. / MARIO ROJAS El magistrado jubilado del Tribunal Supremo, José Antonio Seijas, participa en una conferencia en el Colegio de Abogados CECILIA PÉREZ Viernes, 1 febrero 2019, 02:34

Es conocido por sentencias ejemplares que han marcado jurisprudencia. El magistrado José Antonio Seijas Quintana dictó la última antes de su jubilación, el pasado mes de diciembre. Marcó un antes y un después: la prohibición del uso de la vivienda familiar al cónyuge que, tras una separación, convive con otra pareja de forma estable. Ayer, el propio Seijas, ponente de la sentencia, participó en la conferencia que organizó el Colegio de Abogados de Oviedo bajo el título de 'Responsabilidad por daños en las relaciones familiares'.

Consciente del cambio del modelo de familia en España critica que las leyes no han sabido adaptarse a esta evolución del núcleo familiar tradicional. «El legislador no ha adaptado la legislación a las nuevas realidades de familia», lamentó Seijas. El problema, abundó, es que es el Tribunal Supremo es «el que está resolviendo los problemas por delante de la legislación». Puso como ejemplo la «mínima regulación» que existe en materia de la custodia compartida. «El legislador no acaba de tomar partido por esto y dar una solución al problema», se lamentó. En este punto, enfatizó que todo ello repercute «negativamente» porque «una buena legislación de familia puede prevenir la violencia de género», aseguró. «Cuando la familia se rompe de una forma traumática, tenía que haber un legislador que pudiera pacificar a través de las leyes estas soluciones».

Maternidad subrogada

La maternidad subrogada es otro de los asuntos que analizó el magistrado. José Antonio Seijas señaló que es necesario que se abra un debate porque la realidad es la que es y la sociedad tiene derecho a conocerla. «Yo quiero que el ciudadano tome conciencia de que existe este problema y ver si se puede o no se puede regular, como se ha hecho en otros países». A la pregunta de si esa regulación tiene cabida hoy día en España, Seijas argumentó que a día de hoy no «porque se tendría que modificar la legislación ya que la ley de reproducción asistida nos dice que esto es nulo, pero todo tiene cabida en las leyes», matizó.

Respecto a la sentencia que veta el uso de la vivienda familiar a un cónyuge que convive con su nueva pareja, es contundente: «La condición de vivienda familiar desaparece cuando se introduce un tercero en una relación estable con el progenitor que tenga la custodia».