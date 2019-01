El Bulevar del Canal de Isabel II El proyecto usa medidas de la empresa de aguas madrileña e incumple la normativa municipal al emplear conducciones de PVC para el saneamiento G. D. -R. OVIEDO. Sábado, 5 enero 2019, 02:44

El proyecto presentado por la UTE Bosque y Valle para el Bulevar de Santullano adolece según el área de Infraestructuras de defectos que lo hacen inviable. Otros son fácilmente subsanables, pero parecen indicar problemas de interlocución con el Ayuntamiento o falta de interés en el trabajo. Entre los primeros, está el diseño para el espacio del actual aparcamiento en superficie del centro comercial Los Prados, que el diseño prevé reducir de las 200 plazas actuales a 175, para ganar espacios verdes. Ese cambio supone de por sí incumplir el estudio de detalle de la parcela, además de que podría afectar a las condiciones de la concesión que permitió la construcción del centro comercial.

Hay otros incumplimientos de las normas urbanísticas que no se ven. El proyecto emplea tubos de PVC para las conducciones de saneamiento, que no permite la normativa municipal. Tal vez, el más llamativo, es que a lo largo de todo el documento los redactores emplean, a la hora de referirse a la red de distribución de aguas, «a unidades referidas a las normas del Canal de Isabel II», la empresa pública madrileña de aguas, que no son, lógicamente, las vigentes en Oviedo. De este modo, el proyecto contempla una red de distribución con tuberías 250 milímetros que se complementa con otras de 100, «que no cumplen las normas urbanísticas municipales».

Son cuestiones estas todas susceptibles de corrección, pero que muestran falta de cuidado o de comunicación y control por parte del Ayuntamiento. ¿Cuánto se tardará en redefinir la red de distribución de acuerdo a la normativa municipal?. El ingeniero municipal autor del informe enumera una serie de indefiniciones -cuestiones que no se aclaran en el proyecto- con algunos ejemplos que van desde alusiones genéricas a «demolición de estructuras» por 140.482 euros al «edificio de instalaciones» por 851.000. La suma total de las señaladas se acerca a los 1,3 millones, lo que supondría «unos honorarios de proyecto de 51.165 euros» que se pagarían a los redactores «sin obtener la definición de esos elementos».