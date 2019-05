El Burger King del Calatrava dice que sus ventas en el local han caído un 80% El Burger King de Arnicio Restauración, último superviviente del centro comercial Modoo. / ALEX PIÑA El propietario de la franquicia, Luis Antuña, critica que Estabona aún no se haya puesto en contacto con él para pactar una indemnización ALBERTO ARCE OVIEDO. Domingo, 26 mayo 2019, 01:44

A solo unas pocas jornadas de que venza el mes de mayo, están a punto de verse cumplidos los primeros sesenta días de inactividad casi total del centro comercial Modoo del edificio Calatrava. Casi, porque la carambola judicial que permitió al Burger King el pasado 26 de marzo eludir la orden de cierre de la propietaria, RPPSE Espacio Buenavista, gestionada por la inmobiliaria Estabona Management, aún permanece vigente. No obstante, y a falta de que en los próximos días los tribunales fallen a favor o en contra de Arnicio Restauración, franquiciada de la famosa hamburguesería, el propietario del establecimiento, Luis Antuña, denunció, en declaraciones a este diario, la «nula predisposición» de la empresa para negociar una indemnización y lamentó una pérdida de hasta el 80% en su volumen habitual de ventas en local. «Algo insostenible», matizó.

En ese sentido, el Burger King del Calatrava no está viviendo sus mejores momentos. Las cifras en las ventas a domicilio se mantienen (más de 1.000 pedidos a la semana), «pero solo con esos ingresos pronto comenzaremos a no poder hacer frenta a la renta», 9.000 euros de alquiler y 4.500 de comunidad, manifestó Antuña. Por eso, relató el empresario, «es necesario que la propietaria negocie conmigo». Aún no lo ha hecho, y los 1,7 millones de euros que pedía la franquiciada a modo de indemnización por incumplimiento del contrato de alquiler (vigente hasta 2036) han quedado en el aire por ahora. «Una salida lógica», reclamó.

«Es una vergüenza, estos señores han comprado el centro comercial para especular sin ningún tipo de escrúpulos ni de consideración. La situación aquí no se puede sostener, continuamos sin climatización ni limpieza y los accesos son completamente inhumanos», sentenció el empresario.

Del futuro de los 40.000 metros cuadrados del Modoo poco o nada se tiene claro. En su portfolio, Estabona sostiene que pretende «ejecutar un plan de negocios enfocado a las necesidades del mercado». Pasarían sus planes por instalar unos cines y «desarrollar sinergias con otros usos en el edificio» como la actividad congresual, hotelera o la administrativa con las oficinas de las consejerías del Principado alojadas en las alas.