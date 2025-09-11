Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días Se llama Ainhoa, tiene 17 años y la mano derecha escayolada

La asociación SOSdesaparecidos alerta de una joven de 17 años desaparecida en Oviedo el pasado 20 de agosto y que responde a Ainhoa M. G.

Según los datos faciltiados, mide 1,72, delgada, de pelo castaño y tiene la mano derecha escayolada.

Además, la última vez que fue vista llevaba una sudadera negra y dorada, y un piercing en la nariz.

Temas

Oviedo