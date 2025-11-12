La obra en la Escuela de Minas obliga a cambiar el recorrido de la Cabalgata de Reyes de Oviedo

Rafael Francés Oviedo Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:31 Comenta Compartir

La obra de reforma de la antigua Escuela de Minas para transformarla en un pabellón de gobierno de la Universidad obligará a darle la vuelta como a un calcetín a la Cabalgata de Reyes de Oviedo y realizar un itinerario contrario al tradicional. Así, la Cabalgata comenzará en la calle Santa Cruz y discurrirá por Fruela, Pozos, plaza de Riego, Ramón y Cajal, Mendizábal, plaza Porlier, Eusebio González Abascal, plaza de la Catedral, Águila, Jovellanos, Argüelles, plaza de La Escandalera, Uría, Independencia, Marqués de Pidal, Toreno Santa Susana y Pérez de la Sala, según el pliego de prescripciones técnicas del contrato de Producción de la Cabalgata de Reyes 2025, y del propio director del evento Luis Antonio Suárez, que lleva organizando uno de los actos festivos más importantes del año desde 1991.

La razón del cambio completo del itinerario hay que buscarla en la obra de reforma de la antigua Escuela de Minas que impide utilizar el edificio como cuartel general de la Cabalgata, lo que ha supuesto un enorme contratiempo para la organización «aunque al final el Instituto Alfonso II ha cedido sus instalaciones y su patio para congregar la preparación del evento». Luis Antonio Suárez explicó que como la Escuela de Minas y el Alfonso II están en diferentes puntos de la ciudad pero con acceso al recorrido habitual «hemos tomado la decisión de hacer el mismo recorrido que todos los años pero en sentido contrario, de forma que esta víspera de Reyes el desfile circulará, por ejemplo, en sentido contrario por la calle Uría», el gran epicentro de la Cabalgata.

Un desfile que tendrá un coste para las arcas municipales de 48.149 euros y en el que participarán entre 900 y 1.100 figurantes con 15 personas en la organización. Se utilizarán 2.500 vallas metálicas peatonales que deberán estar entregadas el 4 de enero por la tarde para su instalación durante la noche y el día siguiente, 5 de enero de 2025.

Además, el traslado y entrega en el instituto Alfonso II, desde su almacenamiento en una nave municipal en el polígono industrial de Olloniego de las carrozas de los Reyes Magos y diez palios para el desfile de los diferentes príncipes.

Los trabajos de montaje y vestuario para los figurantes se realizarán en el Instituto Alfonso II y en el Palacio de Exposiciones y Congresos, tanto en los días previos como durante y después del desfile. También se prestará asistencia en el Teatro Campoamor.