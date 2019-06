«El cachorro 'Edu' está muy animado y ya no tiene dolores» 01:39 Eva Rodriguez y 'Edu', ayer, en el Albergue. / PABLO LORENZANA R. AGUDÍN OVIEDO. Jueves, 27 junio 2019, 01:08

'Edu' sigue buscando una familia. El viernes lo abandonaron en una bolsa cerrada con una cremallera ante un portal de la calle López del Vallado, en La Tenderina. Sufría graves daños en su ojo derecho, que los veterinarios no pudieron salvar. Lo perdió. «El daño no es de nacimiento. A este cachorro, que tiene unos dos meses de vida, le dieron una patada o se cayó de los brazos de alguien hace al menos una semana», apuntó la trabajadora del Albergue de Animales Eva Rodríguez.

Ahora, le están buscando un nuevo hogar: «'Edu' sigue sin adoptar. Hemos recibido muchas menos peticiones de información que en otras ocasiones. Otras veces esto era de locos y hasta ayer solo hemos recibido cuatro llamadas», lamentó Rodríguez, quien también especificó que el perro está «muy animado». Ya «no tienen dolores» y no es «miedoso», a pesar de todo lo que ha sufrido. «Cuando lo recogimos estaba súper parado, pero el lunes ya estaba jugando». Las personas interesadas en él, pueden pedir información a través del número 985 2221 42 o en las instalaciones de La Bolgachina.

De igual forma, se está buscando a la persona que lo dejó en plena calle. Rodríguez recordó que el abandono de un animal que está herido es un «delito» y pide a todas las personas que tengan un dato, por mínimo que sea, que lo pongan en conocimiento de la Policía para que puedan dar con el culpable.