El Calatrava cierra su entrada principal y limita a una puerta de emergencia el paso al Burger King

Rosón pide a Estabona Management que invierta en el complejo y emplaza a presentar el plan de actuación durante la semanaTelepizza denuncia a los dueños del centro comercial por coacciones e incumplimiento de contrato JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Martes, 2 abril 2019, 02:58

La gerencia del centro comercial Modoo, en el Calatrava, dio ayer cumplimiento a la orden judicial que la obliga a mantener un acceso libre al Burger King. Lo hizo a su manera, habilitando una entrada lateral junto a la sede de las consejerías del Principado y que hasta el domingo, día de la clausura del complejo, había servido como salida de emergencia y zona de paso hasta el cuarto de basuras.

Para el propietario del restaurante, Luis Antuña, y el gerente, Adrián Cueva, se trata de «un atropello» en toda regla porque, al habilitar esta puerta, «los clientes que acudan al aparcamiento no tienen acceso directo con el centro comercial, los trabajadores que emplean sus motocicletas, tampoco» y, en último término, los pasillos «no cumplen las medidas de evacuación ni de seguridad», explicó Cueva.

«Hemos llegado por la mañana y creíamos que íbamos a tener la puerta principal abierta, no esto», añadió el encargado antes de lamentar las dificultades que van a tener los clientes para encontrar la entrada que, para más inri, «estuvo clausurada por las filtraciones que venían desde el Palacio de Congresos».

Arnicio Restauración, franquiciada del Burger King, mantiene en plantilla a más de cuarenta empleados y contrato en vigor hasta 2036, motivos que la llevaron a denunciar, por la decisión unilateral de cerrar el Calatrava, a RPPSE Espacio Buenavista, empresa propietaria del centro comercial que gestiona la inmobiliaria Estabona Management, silente administradora desde enero de 2018. El pasado día 25 el Juzgado de Instrucción Número 5 de Oviedo dictó la cautelar mediante la que, con todas las dificultades, ayer pudieron abrir sus puertas.

Más difícil lo tuvo Telepizza, ubicado pared con pared con la hamburguesería pero cuyo acceso madrugó ayer inutilizado con una barricada a base de jardineras. No pudo abrir. Andrés García, que mantiene nueve puestos de trabajo y alquiler en vigor hasta 2024, esperó hasta ayer a denunciar a RPPSE Espacio Buenavista por coacciones e incumplimiento de contrato. Luego comenzó a recoger sin visos de reabrir. García fue clarificador acerca del modus operandi de la inmobiliaria propietaria del 80% de los 40.000 metros cuadrados del centro. Explicó que cuando trataron de abrir, Seguridad les dijo que «nadie de Telepizza tiene acceso». «Hemos solicitado hablar con la gerente, Paloma Hernández, y se niega a hacerlo con nosotros».

«Cuando nos llegó el burofax el 14 de febrero solicitamos una reunión y nada. Si ellos quieren resolver el contrato unilateralmente exigimos una indemnización», expuso antes de revelar que la gerente le presentó documentos en «un par de ocasiones» para que firmara que Telepizza se iba «voluntariamente» y que solo el viernes, al leer en prensa sus intenciones de continuar abierto, fue a visitarlo. El abogado de García, Miguel Valdés, afirmó que ante tales hechos ve «indicios de coacciones».

«No tenemos por qué pedir la cautelar. Estamos haciendo uso legítimo de nuestros derechos porque tenemos un contrato de arrendamiento exactamente igual que un inquilino en su vivienda. No pueden cerrar manu militari», expuso antes de afirmar que su cliente no se puede quedar parado ante un «atropello» porque a García le vincula, también, el contrato de explotación de la franquicia, que perdería con el cierre. «Lo que es lamentable es que no esté la gerente aquí. Que tenga otras ocupaciones más importantes hoy», remachó antes de confeccionar el escrito que presentaron por la tarde ante la Policía Nacional.

«La fiesta del ladrillo»

Ignacio Cuesta, candidato a la Alcaldía por Ciudadanos había anunciado en la víspera sus intenciones de visitar a los trabajadores afectados por el cierre. «Este es un ejemplo clarificador de la gestión del gobierno del PP. Fue la fiesta del ladrillo y la guinda ha sido este edificio, que ha costado casi 20 millones de euros a todos los ovetenses», indicó Cuesta que recordó que el clausurado centro comercial «se nos vendió como una alternativa al eje comercial de la calle Uría, llegó a tener casi mil empleos».

El candidato se refirió a todo el barrio de El Cristo como una zona «herida de muerte» tras «la decisión del Principado de trasladar el hospital sin dar alternativa». Se preguntó que «qué vamos a hacer» ante la «incertidumbre» e instó al Ayuntamiento «a descolgar el teléfono, hablar con la propiedad y dar explicaciones sobre el edificio» ante una «gestión del tripartito manifiestamente mejorable».

Rubén Rosón, de Somos, por su parte, pidió a los responsables del centro que inviertan en las instalaciones porque «parece que no acaba de cumplir con sus obligaciones de inversión». El edil de Economía avanzó que espera mantener en los próximos días un encuentro con los responsables de Estabona para conocer el plan de actuación e inversión y el proyecto de renovación del equipamiento y quiere que los dueños presenten la información en el Ayuntamiento esta misma semana.

El número dos de la candidatura del PP al Ayuntamiento, Mario Arias, se acercó también hasta el Burger King para mostrar su apoyo a los trabajadores de las dos empresas que «crean riqueza y empleo en nuestra ciudad y que evidentemente pasan por una situación complicada». Denunció, asimismo, «el abandono» al que el gobierno de izquierdas habría sumido «a esta zona de la ciudad».

Otro candidato a la Alcaldía, el forista Fernando Tejada dio su versión acerca de lo que ocurre en el Modoo: «La situación del centro no es normal. Hay un fondo privado que no se sabe ni dónde está radicado, que lo que creemos es que está haciendo una operación especulativa. Se está llevando por delante los puestos de trabajo de la gente».

El líder vecinal Ramón del Fresno apuntó que el cierre del Calatrava es una «faena» que recae sobre más «faenas». «Estamos aquí ante un acceso precario a los comercios», añadió acerca de una situación «impresentable» de la que culpó a Ayuntamiento y Principado por «no dar la cara por Oviedo».