El Calatrava recuperará a partir de marzo de 2021 los congresos aplazados por la pandemia

Ya hay fecha y lugar. A partir de marzo de 2021, Oviedo recuperará la actividad congresual paralizada por el coronavirus. Y lo hará valiéndose de un edificio en muchas ocasiones denostado, pero que ahora se presenta como «la solución» al ser fácil adaptar su gran espacio para cumplir con las nuevas medidas de seguridad impuestas por la pandemia. Es el Calatrava.

El pasado enero, el equipo de gobierno bipartito, formado por el Partido Popular y Ciudadanos, se mostró «optimista» de cara a la captación de visitantes y el fomento de la actividad congresual para todo el 2020. Las pernoctaciones habían subido un 21% con respecto al mismo período del año anterior y la Concejalía de Turismo garantizaba la celebración de catorce grandes citas de este tipo -entre las que se incluían los World Cheese Awards, aunque se descartaba la Cometcon- con un total de 18.700 participantes previstos. La llegada del coronavirus cambió todo.

Ahora, medio año después, «la situación del sector es complicada», explicó ayer el concejal de Hostelería y Turismo, Alfredo García Quintana, quien, sin embargo, adelantó, que la ciudad recuperará la próxima primavera la práctica totalidad del calendario de eventos programado.

Lo dijo durante la firma del convenio marco de colaboración entre la patronal de Hostelería y Turismo, Otea, y Oviedo Congresos que tuvo lugar, ayer, en el hotel Silken Monumental Naranco. Un acuerdo que se materializa como el primero entre ambas entidades y que en palabras del edil será «muy bueno para Oviedo», y facilitará «la coordinación» entre ambas organizaciones y el Ayuntamiento para la captación de congresos de cara a 2021.

«Es un día histórico» para la capital del Principado, celebró el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, tras la firma. «Esto no es ni una fusión, ni una integración, ni un casamiento, sino la fórmula para traer congresos a Oviedo». «Desde Otea vamos a poner nuestra capacidad, personal, instalaciones y nuestro hacer y saber hacer» para lograr «un trabajo mucho más coordinado». El objetivo final, indicó, es «ser más, más fuertes y estar más unidos para traer lo mejor» a Oviedo, sentenció. Traer lo mejor mientras intentan no perder ningún congreso relevante. Sobre todo, la trigésimo tercera edición del gran certamen internacional de quesos, el World Cheese Award, que la ciudad prevé acoger entre el 4 y el 7 de noviembre en el Calatrava, y que atraiga a más de 20.000 personas y dé trabajo a 400. Sin embargo, admitió el concejal, aún está en el aire. «Nos reuniremos a finales de este mes con el Principado y el Instituto del Queso para analizar opciones, pero no sabemos si se va a celebrar o si tendremos que aplazarlo», explicó.

Cambio de modelo

La actividad congresual volverá, pero «habrá algún cambio de modelo hacia lo semipresencial». «Aún tenemos incertidumbre porque no sabemos el escenario en el que nos vamos a mover», lamentó García Quintana.

Un sentido en el que incidió la presidenta de Oviedo Congresos Silvia Suárez: «Volveremos a la actividad normal, pero quizás con algún cambio y congresos que mezclen lo virtual y lo presencial». Para ello, confirmó, el escenario más adecuado será el Palacio de Congresos. «El tamaño del Calatrava ya no es un problema, es una ventaja, porque podemos adaptar su gran espacio a cualquier evento que queramos con las nuevas medidas de distanciamiento y seguridad», subrayó.

Y destacó que el convenio firmado ayer tiene como meta «traer a Oviedo los mejores congresos; de médicos, de ingeniería, ferias de quesos o cualquier cosa que pueda ser organizada».

Unir esfuerzos para captar más eventos y reprogramar los pospuestos. «En este momento, los congresos no están suspendidos, están aplazados hasta la primavera de 2021. Los congresos no han borrado Oviedo de su calendario. Lo que se ha cancelado en marzo se recuperara el próximo mes de marzo y volveremos a la actividad normal», concluyó ayer Alfredo García Quintana.

