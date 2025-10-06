«Esta calle de Oviedo es un lugar muy recomendable»

Raquel Fidalgo Oviedo Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La calle Emilio Alarcos, de Oviedo, con un trazado relativamente moderno, fue bautizada en 1987 en honor al ilustre catedrático y lingüista, una elección natural dada su ubicación estratégica frente al Campus de Humanidades de El Milán. Es un punto de encuentro constante, impulsado por la afluencia de estudiantes y profesores, forjado por una «clientela muy familiar» que da vida a sus negocios y la convierte en un hervidero de actividad cotidiana.

Salo&Me

Esta tienda de lencería lleva más de tres décadas en la calle –con cambio de dueña– como claro ejemplo de este espíritu emprendedor. Hace tres años, sin ninguna experiencia previa en el sector, Salomé López decidió tomar las riendas del negocio. «La señora se jubilaba y me animé a cogerlo por emprender», explica. Encontró en la ubicación —cerca de un colegio y de paso al centro— un factor decisivo. Su visión de la calle es rotunda: «A nivel comercial es estupenda. Se vende muy bien, hay una clientela hecha ya». Una clientela fiel, principalmente femenina y de mediana edad, que asegura la continuidad de un negocio arraigado.

Quiosco Gomy

A pocos pasos, Jackeline Kevorquian y Luis Alberto Daghlian son el rostro familiar del Quiosco Gomy desde hace dieciocho años, convirtiéndose en los veteranos indiscutibles de la calle. Para ella, el negocio fue una «oportunidad de trabajo» que ha sabido consolidar en un entorno constante. «El barrio siempre tiene la misma fluidez de gente», señala Kevorquian, destacando la influencia de la facultad y el colegio cercanos. Observa con cariño cómo «los que iban a la escuela luego fueron a la facultad y ahora vienen con sus hijos», tejiendo una red de lealtad generacional. Para Jackeline, la calle Emilio Alarcos es un lugar «muy recomendable», donde los negocios prosperan y los locales vacíos son una rareza, salvo por jubilaciones.

Terapia y Estética capilar AGV

Más reciente es la apuesta de Ana García Velarde, extremeña que abrió el centro de Terapia y Estética Capilar AGV el pasado noviembre. Atraída por la oportunidad de un local que había albergado una peluquería, busca ahora revitalizar su clientela. Aunque el barrio cuenta con «clientela fija mensual», su deseo es atraer a «más gente joven, no de edad, sino moderna, que se peine moderno». Consciente de que es «una calle de paso», reconoce que «pasa de vez en cuando gente malilla», pero insiste en la necesidad de «vivencia en el barrio» para fomentar un empuje semanal que consolide su negocio.

Estudio Smak

La innovación y la apertura a nuevas culturas llegan de la mano de la familia Orlov. Yuliia, Sergii y Nikita Orlov, fundadores de Estudio Smak, abrieron hace solo dos meses y ya cosechan éxitos. Su local, estratégicamente ubicado en una esquina con paso de peatones y una parada de autobús enfrente, atrae a una clientela diversa. «Va bien», aseguran, destacando su éxito en Instagram. Curiosamente, un 30 % de sus compradores son españoles, mientras que el resto procede de otros países, con una notable presencia de Polonia. Todos sus productos son de origen ucraniano, y su oferta incluye, además de otros artículos, una carnicería que introduce nuevos sabores y tradiciones en el barrio.

Reporta un error