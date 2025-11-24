Una calle de Oviedo que no le teme a la competencia

Raquel Fidalgo Oviedo Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

De la tradición de la quinta generación de mueblistas a la apertura inminente de una barbería de jóvenes emprendedores, los negocios de la zona reivindican una calle estratégica marcada por el tránsito de viajeros y el reto del relevo generacional. Es la avenida de Santander y, según los comerciantes que la pueblan, es una de las mejores zonas comerciales de Oviedo.

Muslera Moda

En Muslera Moda, el ambiente tiene un matiz de despedida. Chelo Estévez, su dueña, se jubilará en breve tras doce años al frente del negocio y muchos más como empleada. «Yo era empleada y me quedé con esto», recuerda con nostalgia, señalando una realidad que preocupa al pequeño comercio: la falta de sucesión. «Es buena calle, pero ahora nadie se quiere quedar con un negocio», lamenta. Estévez ha sido testigo de cómo el consumo ha cambiado en la ciudad. «La caída de la clientela fija se nota desde la pandemia». Para ella, la ubicación tiene dos caras: por un lado, el turismo que se aloja en los hoteles cercanos y compra; por otro, unos sábados que se han vuelto más silenciosos. Sin embargo, la tienda sigue ahí, elegante y resistente.

«Hay mucho movimiento de gente», explica Tiago Lima, el último en incorporarse con una nueva barbería

Tienda Chan

A pocos metros, la Tienda Chan representa la constancia. Ali Amjad lleva 17 años viendo pasar a Oviedo por delante de su mostrador. «Es buena calle, pasa mucha gente», afirma convencido. Su negocio se nutre del flujo incesante de los autobuses y la estación de Renfe; viajeros de los pueblos y trabajadores que van y vienen. Amjad ha sabido adaptarse a los tiempos. Antes vendía mucho producto latino, pero los problemas de caducidad le hicieron virar hacia la importación de artículos de Pakistán y productos de primera necesidad. Su filosofía es clara y colaborativa: «La ilusión no se pierde porque un local vacío no ayuda; que haya un negocio abierto es bueno para todos».

Casa Javier

Esa misma filosofía de «cuantos más, mejor» la comparte Javier Pérez, el rostro detrás de Casa Javier Design & Furniture. Su historia empieza en Salas, hace nada menos que 143 años. Él representa la quinta generación de una familia que comenzó con conservas, pasó a los colchones, luego a la ferretería y mueblería, y que finalmente decidió emprender en la capital. Abrir en Oviedo fue una apuesta valiente: lo hizo en el año de la pandemia. Sin embargo, valora la posición estratégica de la avenida. «Es una calle céntrica, de paso de bus y tren, y ayuda que los coches puedan parar un momento», explica. Desde aquí reparten muebles a toda España a coste cero, demostrando que la tradición no está reñida con la logística moderna. Para él, la competencia es salud: «La gente no se queda con una sola idea».

Bandido's Barber Shop

Y si unos cierran ciclos y otros resisten, hay quien llega con toda la energía de la juventud. Este lunes, la avenida estrena inquilino: Bandido's Barber Shop. Tiago Lima, junto a sus socios 'Memo' y Luis, todos menores de 30 años, están ultimando los detalles de una apertura que promete. Lo que antes era un 'escape room' se ha transformado en una barbería tras dos meses de reforma intensa. «Pasarlo a barbería fue lo más guay de este proyecto, le metimos mucho corazón a todo», cuenta entusiasmado el primero. La elección del lugar no fue casualidad. La cercanía con la Ruta de los Vinos y las estaciones les convenció. «Hay mucho movimiento de gente y nos llamó la atención». Con una base de clientela ya fidelizada y unas expectativas altas, el equipo inyecta aire fresco a una calle que es uno de los motores comerciales de Oviedo.

