«Esta calle nunca va a ser peatonal del todo»

La calle Rosal de Oviedo, aunque no sea la arteria comercial más bulliciosa de la ciudad, se erige como un microclima de negocios que, a pesar de sus peculiaridades, resiste y se adapta a los nuevos tiempos. Desde el comercio local tradicional hasta emprendimientos modernos con una fuerte apuesta digital, Rosal es un crisol de historias empresariales que reflejan la vitalidad y los desafíos del comercio de proximidad.

Santina

Jorge Sánchez regenta este negocio que decidió abrir su tienda física de forma inesperada tras encontrar un local idóneo. Su valoración resume la realidad de muchos pequeños comerciantes: «Julio bueno, agosto regular. La gente se ha ido a la costa», comenta. Para él, el Rosal «no es muy comercial» y los locales de la parte alta «están muertos». Su experiencia demuestra que la venta online, en su caso, equipara o incluso supera a la física, lo que le llevó a invertir en internet hace apenas seis meses. Su caso ilustra una tendencia creciente: la tienda física como complemento de una estrategia digital sólida, más que como el motor principal de ventas.

El negocio de Sánchez parece estar en un momento de expansión. «Estamos creciendo mucho, ya nos conocen expresamente para buscarnos», afirma, destacando tanto a clientes locales como a un creciente número de extranjeros. Este fenómeno sugiere que, a pesar de las limitaciones de la calle, el boca a boca y la especialización pueden generar un flujo constante de clientela, trascendiendo las barreras geográficas y consolidando una reputación.

Pasapágina

Enrique Maradona, desde su librería, ofrece una perspectiva interesante sobre el turismo y la evolución del consumo cultural. «Hay de todo un poco, el turista es de circuitos, se compran menos», lamenta, señalando la extinción de las guías y mapas tradicionales, reemplazados por los dispositivos móviles. Sin embargo, el verano sigue siendo propicio para la «novela de verano y alguna guía». Julio es mejor que agosto, y el «principal cliente es el del barrio». A pesar de la caída de ciertos formatos, celebra que el sector del papel está «creciendo poquito a poco» y espera «rematar el semestre» con «novedades con autores de tirón». Esto demuestra la resiliencia del libro físico y la importancia de la clientela local.

Sanla

Con siete años de trayectoria, Laura Fernández destaca la afluencia de turistas franceses, aunque observa una ligera bajada en los dos últimos años, especialmente en agosto. Ella describe la calle Rosal como «una calle que al final es un barrio, hay mucho movimiento en esta calle y tiene clientela fija». Sus jerséis de punto atraen a un rango de edad de entre 35 y 60 años. Sanla también ha sabido aprovechar el canal online, vendiendo a través de redes sociales, lo que amplifica su alcance más allá de los límites físicos de la calle.

Alfa

Ramón Rodríguez, al frente de su negocio Alfa desde hace 30 años, encarna la adaptación constante. Reconoce que la calle «no era comercial por la fama», pero ha construido una clientela fija y ofrece clases. Su especialización en la venta de maquinaria, particularmente suiza, y su enfoque en el servicio «es terapia todos los días mañana y tarde». Su queja es clara: «Esta calle nunca será peatonal del todo porque nos perjudica al comercio. Aquí nadie viene andando a traer una máquina de coser que pesa. No tiene sentido», dice.

