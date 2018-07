La Cámara de Comercio muestra «su preocupación» por la subida del IBI diferenciado

La opinión de la Cámara de Comercio de Oviedo es clara: «No es el momento de incrementar los impuestos». Ayer, la patronal ovetense mostró su «preocupación» ante la propuesta del edil de Economía y Empleo, Rubén Rosón, de subir para el próximo año el IBI diferenciado para aquellas superficies que no son viviendas del 1,1 al 1,3%. Fuentes camerales señalaron a la salida del comité ejecutivo que esta medida no es buena para las empresas locales. Defiende que están saliendo de la crisis económica y lo que se debería hacer es «ayudar» en vez de incrementar este gravamen que pagan de forma anual al Ayuntamiento de Oviedo.

Esta institución no fue la única que se opuso a esta medida. También mostraron su rechazo los dos partidos de la oposición. El edil popular Eduardo Rodríguez la calificó como «un despropósito» ya que cada año «al equipo de gobierno le sobra el 20% del presupuesto, deja en el cajón 54 millones de euros con un remanente de récord y la ejecución presupuestaria es del 17%». Es «alarmante», continuó, la propuesta y avanzó que puede acabar de nuevo en los tribunales: «Podría existir un nuevo varapalo judicial por culpa de una grave carencia en el expediente. No existe respaldo técnico que avale la subida de este impuesto y exigiremos su eliminación», ahondó el popular a través de un escrito en el que también recordó que hace un año el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anuló el IBI diferenciado porque el anuncio de información pública no fue publicado «en uno de los diarios de mayor circulación», tal y como exige la Ley de Haciendas Locales.

Una opinión parecida la mostró el portavoz de Ciudadanos. Luis Pacho comentó a través de un comunicado de prensa que este asunto se judicializará más pronto que tarde: «El tripartito no escarmienta y volverá a a tropezar en la misma piedra. Su IBI diferenciado volverá a estrellarse en los tribunales».

Añadió, además, que esta medida tiene tintes electoralistas ya que su negociación y posterior implantación se producirá meses antes de que se celebren las elecciones locales.

Por otro lado, Eduardo Rodríguez destacó que la subida del IBI diferenciado «perjudica la imagen del municipio» porque el es «triple del que hay en Gijón» y dice que «desincentiva la creación de empleo y resta atractivo», añadió.

Otras medidas

La subida del IBI diferenciado del 1,1 al 1,3% no será la única medida que tome el equipo de gobierno en las próximas semanas. Quieren rebajar este gravamen para las viviendas entre «diez y veinte euros por hogar» al pasar de un tipo de gravamen del 0.6265 al 0,5%. Se pretende, además, «duplicar» la tasa que pagan las gasolineras construidas en terrenos públicos y se ha se planteado una rebaja del 10% en el precio en las entradas de los espectáculos culturales que el Ayuntamiento organice en los teatros Campoamor, Filarmónica y el Auditorio Príncipe Felipe, también en el acceso a las piscinas municipales y demás equipamientos deportivos.

Otra de las propuestas es reducir un 20% el servicio de teleasistencia para las personas que tiene unos ingresos anuales inferiores a los 14.000 euros y también se quiere aplicar esta disminución a las personas mayores que necesitan ayuda en sus domicilios.

Las ordenanzas fiscales para el próximo año se empezaron a negociar el pasado lunes entre las tres formaciones de gobierno. Está previsto que esta semana haya otra reunión donde se espera que los concejales cierren los primeros acuerdos.

También está pendiente que las concejalías presenten ante sus socios del equipo de gobierno el número de inversiones que pretenden hacer en 2019, año que es electoral.