La Cámara insta a las administraciones a relanzar La Vega y «no perder ocho años más» La fábrica de Armas de La Vega abrió ayer sus puertas para acoger el cine al aire libre. / MARIO ROJAS Carlos Paniceres pide abandonar el debate acerca de la propiedad de los terrenos e invita a Estado, Principado y Ayuntamiento a compartir proyecto JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Viernes, 2 agosto 2019, 01:11

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, instó ayer a las administraciones a lanzar un proyecto conjunto para la clausurada fábrica de armas de La Vega frente a los «dimes y diretes» del debate acerca de la propiedad de los terrenos. Lo hizo tras una reunión con el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, y con Javier Collado, director general de la fundación Incyde, ente que gestiona fondos de desarrollo europeos para programas de creación y desarrollo de empresas.

«Pasaron ocho años -desde el cierre de la factoría- y seguimos con el dime y direte de la propiedad. Los terrenos de La Vega son de los ciudadanos porque son terrenos públicos. El Ministerio de Defensa no es un ente ajeno, es el Gobierno de España y por lo tanto, más allá de la titularidad de una administración, lo que hace falta es crear un proyecto que ilusione, que cree empleo y genere actividad para Asturias y para Oviedo», se despachó el presidente de la entidad cameral en aras de lograr un cambio de «mentalidad» en los responsables públicos para dotar de usos a la fábrica que, por otro lado, Paniceres enmarca en «ese área metropolitana que defendemos en esta institución».

Durante la reunión con el consejero, Paniceres le trasladó los dossieres que recopiló en su visita a una instalación similar en la ciudad francesa de Saint-Ettiene.Por dónde podría ir ese proyecto, Paniceres lo tiene claro. Un polo biosanitario. Por dónde podría venir la financiación, también, de ahí la presencia de Incyde en el encuentro. El ejemplo de Saint-Ettiene no es baladí. De muy similares características a La Vega, en el barrio de Le Marais de la ciudad francesa comenzó a levantarse en 1864 una factoría homóloga que hoy alberga en su interior un espacio de desarrollo de nuevas tecnologías, una ciudad del diseño, sala de música e incubadora de empresas.

«Cuando Saint-Éttiene cerró la fábrica, al momento comenzaron a construir ese proyect que tarda tiempo», explicó acerca de por dónde pasaría el intento de reabrir la factoría «rescatando su pasado industrial e impulsándolo hacia sectores con futuro. «Bien incubadoras de empresas, bien un polo biosanitario», concedió antes de advertir que «lo primero es crear ese marco de colaboración». Por eso, dijo, no se pueden «perder ocho años más».

«Hemos encontrado muy buena predisposición del consejero y del gobierno autonómico y agradezco el tono también del Ayuntamiento. Esperamos poder sumar», confió en aunar a la administración del estado, a la administración regional y a la local. «Desde el ámbito empresarial y la Cámara trabajaremos para crear ese ambiente y las sinergias necesarias para pasar del efecto trinchera a sumar y construir».

El guante fue recogido por el recién estrenado consejero. Sánchez, aterrizando todavía en una cartera de reciente creación, advirtió que su negociado no cuenta todavía con un gabinete ni con organigrama oficial insistiendo en que eso no impedirá que esté «al tanto de nuevos proyectos». «Queremos agilizar en el ámbito de la digitalización, que incide mucho en la brecha digital, y también en el ámbito de las bioincubadoras, ya que el terreno biosanitario tiene gran potencial en Asturias, y hay que aprovecharlo», declaró Sánchez. El consejero agregó que, entre sus planes más inmediatos quiere posicionar la administración en un puesto de conciliación entre diferentes actores con el objetivo de atraer inversión a Asturias para crear «empleo de calidad y dar ejemplo como región no solo en España, sino también en Europa».

Si Saint-Étiene es el qué, para el cómo hay ejemplos cercanos de colaboración entre administraciones para relanzar zonas industriales en decadencia. En 1992 la Entidad Pública Empresarial de Suelo, la Autoridad Portuaria de Bilbao, Adif, el gobierno del País Vasco, la diputación foral de Vizcaya y los ayuntamientos de Bilbao y Barakaldo conformaron la sociedad pública 'Ría 2002' en la que también participa de forma activa la cámara bilbaína. Un ente consorciado cuya estructura podría encajar para el futuro desarrollo de la fábrica de La Vega.