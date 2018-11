«Estoy aquí para cambiar las cosas y las cosas se cambian gobernando» El regidor, en la entrevista. / A. P. «En Somos, a veces, pesan más las cuestiones mediáticas o electoralistas; ahí tenemos una falta de sintonía» G. D.-R. OVIEDO. Domingo, 4 noviembre 2018, 16:59

-Tendrá que ir buscando personal también para su lista.

-Tenemos que ir trabajando en conformar el equipo.

-¿Está contento con el que tiene?, ¿repetirán todos?

-Sí, sí, por supuesto, pero no es el momento aún.

-¿Le ha llamado la FSA para susurrarle algún nombre?

-No, nadie en absoluto me ha planteado nada, ni de los que están ni desde el partido. Me están dejando tranquilo.

-No durará...

-No lo sé, tendré que mirar cómo conviene reforzar el equipo y luego hablar con la organización, pensando en un equipo para gobernar.

-¿Tenía razón Ricardo Fernández cuando hace más de dos años le expresó sus dudas sobre el comisario principal?

-Hacía mucho tiempo que teníamos algunos desencuentros. Se fueron acumulando diferentes hechos que habían rebosado el vaso. Las 'tarjetas blue', el falso policía...

-Volvería a confiar en Somos, ¿son un socio leal?

-En Somos, a veces, las cuestiones electoralistas o mediáticas, de conseguir ventaja de imagen en lugar de resultados, pesan más. Se fijan más en el recorrido que en la meta. Ahí tenemos una falta de sintonía.

-¿Se ve llegando juntos a junio?

-Mi obligación como alcalde es, además, el compromiso de crear cultura de gobierno en coalición. El electorado ha decidido repartir su voto en la izquierda y, pronto también en la derecha, y debemos asumir que hay que gobernar juntos.

-Estos años han hecho mucho ruido entre ustedes.

-Es que falta una cultura de gobierno en coalición. Oviedo tiene que ser un ejemplo, para eso hay que tener un perfil, dialogar, llegar a acuerdos. Hay situaciones en las que a todos nos apetecía romper la baraja, pero ante todo debe primar la responsabilidad que los ciudadanos nos han trasladado con su voto.

-¿Y después de estos tres años y medio cree van a decir lo mismo en junio?

-Será lo que decida la ciudadanía.

-Si no se repite esa mayoría de izquierdas y hay un gobierno alternativo, ¿seguiría en la oposición?

-Estoy convencido de que la ciudad de Oviedo va a reconocer esta experiencia como positiva, el cambio en las formas y en el diálogo; el vuelco enorme de las políticas sociales. Y aquellos proyectos que no se han podido terminar, creo que la ciudadanía va a ser comprensiva porque es consciente de las dificultades.

-¿Pasará a la oposición?

-No contemplo ese escenario. Llevo toda mi vida diciendo que Oviedo es un municipio de mayoría progresista. Solo que durante muchos años la gente no lo creía así, solo es ser capaz de conectar con nuestra gente. Lo que me resisto a creer es que gente de nuestros barrios no vote a gente de su barrio.

-Durante veinticuatro años no lo hicieron, pero la pregunta era si pasaría a la oposición...

-Si estoy en esto, a esta edad, siendo jubilado, es porque quiero cambiar las cosas y las cosas se cambian gobernando, no en la oposición.

-¿Cómo van las marcas del Real Oviedo?

-Tratando de llegar a un acuerdo definitivo con el Real Oviedo, que sea bueno para las dos partes y que tenga encaje legal. Todavía hoy hablé con el presidente. Estamos en perfecta sintonía. Lo que queremos es que las marcas sean del Oviedo, que es donde tienen que estar; pero no podemos saltarnos el marco legal. El Oviedo puede pedir una tasación contradictoria.