El tripartito no recurrirá el fallo que anuló el cambio de nombre de las 21 calles 'franquistas' Un operario descubre la placa de la plaza del Fresno, en sustitución de la de La Gesta. Fue una de las primeras en cambiarse. / M. R. Para no devolver las antiguas denominaciones reiniciará la tramitación aportando los informes de la comisión impulsada por el alcalde G. D. -R./ R. A. OVIEDO. Viernes, 12 octubre 2018, 02:58

El Ayuntamiento de Oviedo no recurrirá el fallo que anuló el cambio de nombre de 21 calles de la ciudad, tramitado al amparo de la Ley de Memoria Histórica. Los tres grupos municipales que sustentan el gobierno local debatieron las opciones ayer tras la junta de gobierno y acabaron por acatar, como proponían los servicios jurídicos municipales, el fallo del Juzgado de lo Contencioso Número 6 a instancias de los recursos interpuestos por el Grupo Municipal del PP, la Hermandad de Defensores y un particular.

La decisión del equipo de gobierno convertirá la sentencia en firme y en perentorio el plazo de dos meses para llevar a cabo su cumplimiento, pero los planes del tripartito no pasan por dar marcha atrás. Se tratará «de un cumplimiento formal», explicaron fuentes de Alcaldía, mientras se aporta la documentación al expediente y se reinicia con un nuevo acuerdo de junta de gobierno.

La magistrada Belén Alicia López dictaminó que el acuerdo no cumplía con la necesaria motivación, ya que no existía ningún informe, salvo la propuesta del alcalde, que aclarase qué criterios se siguieron para cambiar el nombre de esas 21 vías en atención a los supuestos que recoge el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica. «Nos encontramos ante un acto adoptado prácticamente de plano y puramente discrecional por el alcalde, ya que es él, en su propuesta, quien motu propio decide qué calles tienen encaje en el artículo 15.1 de la Ley 52/2007 (de Memoria Histórica) y deben ser sustituidas».

El Ayuntamiento, de hecho, intentó rectificar sobre la marcha y aportar nueva documentación, entre ella, las actas de las comisiones de expertos formada por el PP en 2008 para el cumplimiento y la impulsada este mandato por el alcalde. La jueza afeó la entrega de «dichos documentos como antecedente, cuando ni en el acuerdo de inicio ni en el acuerdo adoptado se hace referencia alguna a los mismos» e impuso las costas procesales al Ayuntamiento.

El plan del tripartito es corregir la tramitación para no tener que devolver la denominación anterior a estas calles y hacerlo, como pedía la magistrada, «mediante informes emitidos por expertos en la materia». Los que no aportó entonces. La decisión abre la puerta a un nuevo y casi seguro recurso por parte del PP y de otros de los recurrentes que estiman que parte de los nombres eliminados no cumplen los requisitos del artículo 15.1 de la Ley de Memoria Histórica. La norma establece que las administraciones públicas retirarán «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura», pero que lo anterior «no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados». Una redacción que hace litigioso retirar del callejero a Calvo Sotelo o Rafael Gallego Saiz, por ejemplo.

Parque de Trubia

La junta de gobierno aprobó ayer que la comisión para la Memoria Histórica estudie el nombre del parque Actor José Suárez de Trubia después de que se descubriese su pasado franquista. Ahora, serán los técnicos quienes decidan si puede llevar su nombre el parque de Soto de Abajo, según informó ayer la concejala delegada de Gestión del Patrimonio, Cristina Pontón. Asimismo, indicó que esta reunión se convocará «cuanto antes» y en el orden del día quiere se incorpore el cambio de nombre del colegio público de La Gesta y la sentencia sobre las vías 'franquistas'.