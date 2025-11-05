Cambios en el barrio de La Tenderina: derriban la segunda casa en la calle Rayo y los vecinos exigen el Parque del Este

Alberto Arce Oviedo Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:42 Comenta Compartir

En febrero, el Pleno municipal aprobó por unanimidad una promesa del Partido Popular para con los vecinos del distrito este de Oviedo que se materializó en forma de proposición: recuperar la degradada zona entre El Rayo y La Tenderina a lo largo de lo que queda de mandato con el derribo de aquellas edificaciones abandonadas que incumplan las condiciones de seguridad y ornato, así como la creación de un gran parque verde y espacios libres; el ampliamente reivindicado gran Parque del Este con el que la capital asturiana no cuenta en la actualidad.

Una zona, El Rayo, recientemente salpicada por la tragedia tras el fallecimiento por sobredosis de un joven de apenas 22 años en el interior del viejo y abandonado Bar Quilo. Hace dos días, la constructora Los Álamos, previo requerimiento de la Concejalía de Planeamiento y Gestión Urbanística, inició el derribo del número 46 de la calle, una casa abandonada. La piqueta saltó durante la mañana de este miércoles a hacer lo propio con la edificación anexa.

Se trata de una actuación (de las muchas que hacen falta en El Rayo) ejecutada «gracias al requerimiento del Ayuntamiento», matizaron las fuentes municipales consultadas, que anticiparon también que en la misma zona «hay varios expedientes avanzados, con órdenes de ejecución ya dictadas». En concreto, hay veinticinco expedientes abiertos y tramitándose en la oficina municipal de rehabilitación y doce órdenes de ejecución adicionales ya dictadas, «algunas pendientes de revisión y autorización de la Consejería de Cultura».

Un primer paso, celebró el portavoz de la plataforma que defiende la creación del Parque del Este, Suso Cañas, para la recuperación del barrio, pero que no puede quedarse ahí. «Debajo de esas piedras tiene que estar el parque que nos prometieron y que aparece en el Plan General de Ordenación; cuanto antes los tiren, antes podremos verlo»; no obstante, continuó Cañas, «estamos muy preocupados porque si bien los derribos se irán solucionando, en el presupuesto municipal no aparece ninguna partida para solucionar los problemas del distrito este». «Nacho Cuesta nos prometió hace un año la posibilidad de comprar terrenos a la Sareb, pero no hay previsión de gasto», reivindicó. «El parque es prioritario y tiene que aparecer».

Por su parte, el alcalde de barrio de La Tenderina, Chema Sanjurjo, aunque también celebró el inicio de los derribos, mostró su preocupación por una familia con dos niños que habita en una de las viviendas okupadas de la zona –muy cerca de la casa derribada– y que «a día de hoy no tiene a dónde ir».