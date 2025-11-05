El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Desaparece la segunda edificación abandonada en dos días en la calle Rayo. Alex Piña
Distrito este de Oviedo

Cambios en el barrio de La Tenderina: derriban la segunda casa en la calle Rayo y los vecinos exigen el Parque del Este

La plataforma vecinal, que exige diligencia, denuncia que «en el presupuesto de Oviedo no aparece ninguna partida para solucionar los problemas del distrito»

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:42

Comenta

En febrero, el Pleno municipal aprobó por unanimidad una promesa del Partido Popular para con los vecinos del distrito este de Oviedo que se materializó en forma de proposición: recuperar la degradada zona entre El Rayo y La Tenderina a lo largo de lo que queda de mandato con el derribo de aquellas edificaciones abandonadas que incumplan las condiciones de seguridad y ornato, así como la creación de un gran parque verde y espacios libres; el ampliamente reivindicado gran Parque del Este con el que la capital asturiana no cuenta en la actualidad.

Una zona, El Rayo, recientemente salpicada por la tragedia tras el fallecimiento por sobredosis de un joven de apenas 22 años en el interior del viejo y abandonado Bar Quilo. Hace dos días, la constructora Los Álamos, previo requerimiento de la Concejalía de Planeamiento y Gestión Urbanística, inició el derribo del número 46 de la calle, una casa abandonada. La piqueta saltó durante la mañana de este miércoles a hacer lo propio con la edificación anexa.

Se trata de una actuación (de las muchas que hacen falta en El Rayo) ejecutada «gracias al requerimiento del Ayuntamiento», matizaron las fuentes municipales consultadas, que anticiparon también que en la misma zona «hay varios expedientes avanzados, con órdenes de ejecución ya dictadas». En concreto, hay veinticinco expedientes abiertos y tramitándose en la oficina municipal de rehabilitación y doce órdenes de ejecución adicionales ya dictadas, «algunas pendientes de revisión y autorización de la Consejería de Cultura».

Un primer paso, celebró el portavoz de la plataforma que defiende la creación del Parque del Este, Suso Cañas, para la recuperación del barrio, pero que no puede quedarse ahí. «Debajo de esas piedras tiene que estar el parque que nos prometieron y que aparece en el Plan General de Ordenación; cuanto antes los tiren, antes podremos verlo»; no obstante, continuó Cañas, «estamos muy preocupados porque si bien los derribos se irán solucionando, en el presupuesto municipal no aparece ninguna partida para solucionar los problemas del distrito este». «Nacho Cuesta nos prometió hace un año la posibilidad de comprar terrenos a la Sareb, pero no hay previsión de gasto», reivindicó. «El parque es prioritario y tiene que aparecer».

Por su parte, el alcalde de barrio de La Tenderina, Chema Sanjurjo, aunque también celebró el inicio de los derribos, mostró su preocupación por una familia con dos niños que habita en una de las viviendas okupadas de la zona –muy cerca de la casa derribada– y que «a día de hoy no tiene a dónde ir».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  2. 2 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco
  3. 3 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  4. 4 Asturias, acechada por seis incendios y vientos de hasta 160 kilómetros por hora
  5. 5 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  6. 6 Suceso en Gijón: apuñala en la ingle a su compañero de piso tras una discusión
  7. 7 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  8. 8 Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo
  9. 9 «Me decían que saliera de la vivienda, pero solo podía pensar en buscar a los niños»
  10. 10

    Barbón niega conocer a Claudia Montes y asegura que los servicios jurídicos estudian posibles acciones legales por sus declaraciones en el Senado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cambios en el barrio de La Tenderina: derriban la segunda casa en la calle Rayo y los vecinos exigen el Parque del Este

Cambios en el barrio de La Tenderina: derriban la segunda casa en la calle Rayo y los vecinos exigen el Parque del Este