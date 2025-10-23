El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los ganadores del concurso, con su camisetas del Real Oviedo en la mano en compañía de Garra y de la concejala Leticia González. Mario Rojas

Camisetas del Oviedo para los clientes con más suerte del comercio local

La concejala Leticia González y Garra, la mascota del equipo, reparten 24 casacas azules entre los ganadores del sorteo ideado para promocionar las tiendas

R. F.

Oviedo

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:16

La promoción del comercio de proximidad que realiza el Ayuntamiento de Oviedo a través de la Concejalía de Economía vivió este miércoles una de sus múltiples caras amables en el Salón de Plenos con la entrega de los premios del sorteo 'El comercio de Oviedo siempre con nuestro equipo. Somos de Primera'. La concejala Leticia González, acompañada de 'Garra', la mascota oficial del Real Oviedo, hizo entrega de las 24 camisetas oficiales del centenario del club azul a las personas premiadas.

La campaña, en la que se inscribieron 210 comercios de todo tipo, desde tiendas de moda y librerías hasta panaderías, estancos y administraciones de lotería, registró una gran participación ciudadana, con más de 30.000 papeletas depositadas en las urnas habilitadas en los establecimientos.

El sorteo se realizó ante notario el 1 de octubre, y las personas ganadoras recibieron su premio en plena Casa Consistorial y en medio de un ambiente de ilusión por haber conseguido el preciado bien como es la camiseta oficial del club carbayón.

«Esfuerzo y constancia»

«El comercio ovetense es motor de riqueza y empleo y comparte con el Real Oviedo valores como el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo. La respuesta masiva de la ciudadanía confirma el orgullo de ciudad y el compromiso con nuestros negocios de proximidad», señaló la concejala de Economía, Leticia González.

Este es el segundo sorteo que el Ayuntamiento realiza en colaboración con el club carbayón para promocionar el comercio de la capital asturiana. En iniciativas anteriores también se distribuyeron pañuelos y pulseras entre los comercios para que los repartieran entre su clientela con motivo de las fases de ascenso del equipo.

