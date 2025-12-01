El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un adorno navideño instalado sobre el deteriorado mosaico del paseo de Los Álamos. Pablo Nosti
La restauración de una obra de arte ovetense

«Alfredo Canteli dice que va a arreglar el mosaico pero siguen entrando camiones»

El colectivo Los Franciscanos cuestiona las promesas municipales y acusa al Ayuntamiento de «falta de amor» al Campo San Francisco

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:36

Comenta

La situación del Campo San Francisco de Oviedo no es sólo una cuestión en la que opinan los políticos, también la sociedad civil ... tiene algo que decir y en el caso de Los Franciscanos, un plataforma ciudadana creada en enero de 2020 para la defensa del parque, con más razón. «Abogamos por el correcto uso del parque como jardín histórico, por lo que hay que desterrar todo tipo de eventos porque no es un recinto ferial», según aseguró uno de los portavoces del grupo, José Galán.

