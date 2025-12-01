«Alfredo Canteli dice que va a arreglar el mosaico pero siguen entrando camiones»

La situación del Campo San Francisco de Oviedo no es sólo una cuestión en la que opinan los políticos, también la sociedad civil ... tiene algo que decir y en el caso de Los Franciscanos, un plataforma ciudadana creada en enero de 2020 para la defensa del parque, con más razón. «Abogamos por el correcto uso del parque como jardín histórico, por lo que hay que desterrar todo tipo de eventos porque no es un recinto ferial», según aseguró uno de los portavoces del grupo, José Galán.

Galán y su equipo son unos de los mayores defensores de la restauración del mosaico del paseo de Los Álamos, ahora en unas condiciones lamentables y que espera su rehabilitación en el umbral de finales del año 2026 o principios de 2027, según aseguraron tanto el alcalde, Alfredo Canteli, como el concejal de Planeamiento, Ignacio Cuesta, al respecto de la ampliación a cuatro plantas del parking subterráneo de La Escandalera. «Aseguran que lo van a arreglar pero siguen metiendo camiones de gran tonelaje y poniendo sobre el mosaico toda clase de artilugios muy pesados sobre las teselas que dibujan el mosaico ideado por Antonio Suárez», criticó Galán. Y añadió: «Es una falta absoluta de amor al Campo San Francisco que se nota en cómo se tiene de abandonado el parque, por ejemplo, con el arco de San Isidoro que va a cumplir 100 años y se ha convertido en el urinario del Aguaducho o las figuras de los 26 leones del canapé del paseo del Bombé, que cuatro de ellos están descabezados desde 2022 y nadie ha hecho nada».

Galán se mostró escéptico sobre el plan director del Campo San Francisco «porque ya hubo otro plan anteriormente de Jorge Hevia y Cosme Cuenca que llegó a Patrimonio y se devolvió con objeciones pero nunca más se volvió a saber de ese plan que costó 18.000 euros en 2020».

El portavoz de Los Franciscanos alabó el trabajo de Parques y Jardines que «funciona mucho y bien, y creo que es lo mejor que tiene el Ayuntamiento», pero «todo está en veremos porque nosotros no nos creemos mucho que vayan a restaurar el Campo como se debe hacer».