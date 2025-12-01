Los grupos de la oposición de Oviedo reclaman una regulación para que el Campo San Francisco «deje de ser un ferial»

El estado del Campo San Francisco está en debate desde el siglo XIX y ahí sigue. Parece que la solución de los males del ... parque están en el plan director que en la actualidad se encuentra en fase de tramitación administrativa del expediente de licitación, según confirmó el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística de Oviedo, Ignacio Cuesta. Una vez aprobado pasará por la manos de Patrimonio, que le dará el visto bueno final

Poner negro sobre blanco es el primer paso de lo que necesita el pulmón central de Oviedo. En ese punto la oposición municipal tiene su opinión sobre lo que debe ser el parque y cómo conservarlo y en todos los casos (PSOE, Vox e IU) hay un denominador común: regular los usos del campo, es decir, que «no sea un recinto ferial que se llene constantemente de casetas sin control y deteriorando el jardín histórico que es y está catalogado».

Un ejemplo de ese arrinconamiento que la vida natural sufre en el Campo San Francisco hay que buscarlo en el árbol más antiguo del parque, un carbayo o roble de principios del siglo XIX que subsiste arrinconado por el edificio sin uso y bajo jurisdicción judicial del Pavo Real y hoy mismo acogotado por las carpas del 'Winter Garden' de Navidad, al menos hasta el 6 de enero.

En ese frente se mueven los grupos políticos. Carlos Fernández Llaneza, portavoz del PSOE, desgranó las necesidades que debería reflejar el plan director del Campo San Francisco: «Debe ser un documento que preserve y diga qué se puede y qué no se puede hacer en el Campo. Hay que regular la entrada de camiones, restaurar el arco de San Isidoro o recuperar el mosaico del paseo de Los Álamos». Y aunque se quejó de la utilización del jardín como recinto ferial aseguró que «no es prohibir las casetas, más bien es regular su número máximo». «Se necesita una restauración que ayude a preservar el Campo San Francisco en su historia y su naturaleza».

Sonsoles Peralta, portavoz de Vox, lo tiene claro: «El Campo San Francisco no puede seguir siendo el comodín para las fiestas o cualquier otra ocurrencia del señor alcalde: ferias de todo tipo, eventos deportivos, casetas, pistas de patinaje, atracciones o conciertos. Y añade: «Nuestro planteamiento es sencillo, devolver al Campo San Francisco su verdadera esencia, un jardín histórico, un espacio cuidado, respetado y coherente con el valor patrimonial».

Gaspar Llamazares, portavoz de IU, asegura que «ya tenemos un aguaducho, una biblioteca y un Pavo Real y el Campo San Francisco no puede convertirse en una gran terraza donde tomar algo, que para eso ya está Oviedo lleno de terrazas aunque eso no quiere decir que en momentos concretos (Martes de Campo, San Mateo o Navidad) no se puedan establecer unos criterios de uso». Explica que «el plan director tiene que delimitar los usos del Campo para que no haya conflicto».