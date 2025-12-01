El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El árbol más antiguo del Campo San Francisco, arrinconado entre el Pavo real y las carpas del 'Winter Garden'. Pablo Nosti
El parque de Oviedo

Los grupos de la oposición de Oviedo reclaman una regulación para que el Campo San Francisco «deje de ser un ferial»

PSOE, Vox e IU abogan por un plan director que ayude a preservar su historia y evite que se convierta «en una gran terraza para tomar algo»

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:37

Comenta

El estado del Campo San Francisco está en debate desde el siglo XIX y ahí sigue. Parece que la solución de los males del ... parque están en el plan director que en la actualidad se encuentra en fase de tramitación administrativa del expediente de licitación, según confirmó el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística de Oviedo, Ignacio Cuesta. Una vez aprobado pasará por la manos de Patrimonio, que le dará el visto bueno final

